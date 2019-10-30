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РИА Новости

Инициатор расследования событий в Одессе устроил драку в Раде

15:01 30.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Инициатор создания временной следственной комиссии по расследованию событий 2014 года в Одессе, депутат от парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Николай Скорик подрался с представителем крупнейшей политической силы "Слуга народа" Николаем Тищенко во время пленарного заседания Рады, эта драка стала первой в новом созыве украинского парламента.
Голосование о создании временной следственной комиссии проводилось в среду по инициативе Скорика, который внес соответствующее постановление в Раду. "За" проголосовали лишь 79 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Драка произошла по причине недовольства Скорика тем, что Рада не поддержала его постановление о создании комиссии.
"После обсуждения и голосования за постановление о создании временной следственной комиссии произошла потасовка прямо в зале заседания, когда Скорик и Тищенко начали выяснять отношения между собой. В результате потасовки Тищенко оторвал пуговицу с одежды Скорика, остальные парламентарии начали их разнимать", - передает агентство УНН.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
Виктор Медведчук
Вчера, 14:42РИА Новости
Медведчук возмущен отказом Рады расследовать события 2014 года в Одессе
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Николай СкорикВерховная Рада УкраиныОдессаУкраинаВ мире
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