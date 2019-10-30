Эксперт: россиянам не грозит недоедание из-за роста экспорта продуктов

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россиянам не грозит недоедание из-за роста экспорта сельскохозяйственной продукции из РФ: крайне маловероятно, что поставки на внутренний рынок будут сокращены для их переориентации за рубеж, заявил РИА Новости управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

"Не надо считать, что недостающую товарную массу и спрос на пищевую продукцию на внутреннем рынке сократят в угоду реализации этой цели - рост экспорта до 45 миллиардов долларов в 2024 году. Такой вариант развития событий мне представляется крайне маловероятным, ведь Минсельхоз России отслеживает ситуацию, связанную с балансом рынков в отечественном АПК", - сказал Березнюк.

При этом он отметил, что реализация плана по увеличению экспорта может столкнуться с различными барьерами, связанными не только с ростом производства продукции внутри страны, но и с объективными факторами во внешней торговле. Кроме рыночной конъюнктуры на мировых рынках, таким фактором являются активные действия других стран на приоритетных для РФ рынках Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке.

"А теперь уже и в Африке, то есть на тех рынках, которые нас в первую очередь интересуют для достижения целевого показателя, поставленного президентом. Например, в текущем году уже очевидно, что экспортная выручка нашего АПК будет ниже запланированной и утвержденной в паспорте федерального проекта", - указал собеседник агентства.

"Но даже если мы отталкиваемся от негативного сценария, и экспорт не достигнет целевого показателя, а выйдет на уровень 35 миллиардов долларов в год - это уже будет гигантский шаг по реализации нашего торгового потенциала", - заключил Березнюк.