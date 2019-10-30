Южный Судан выплатил компенсацию за сбитый в 2012 году российский вертолет

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Южный Судан возместил авиакомпании "Нижневартовскавиа" ущерб за сбитый в декабре 2012 года вертолет Ми-8АМТ и выплатил компенсации родственникам погибших россиян — членов экипажа, сообщили в российском МИД.

"По техническим причинам выплата оговоренной суммы компенсаций затянулась на несколько лет. Однако в настоящее время можно констатировать, что эта проблема, долгое время омрачавшая атмосферу двусторонних отношений, наконец урегулирована", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что представители Южного Судана заявили об этом во время саммита "Россия — Африка", проходившего на прошлой неделе в Сочи. Решение вопроса стало возможным благодаря настойчивым усилиям российских дипломатов, в том числе сотрудников посольства в Кампале, представляющего интересы России в Южном Судане, подчеркивается в комментарии.