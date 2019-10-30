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РИА Новости

Южный Судан выплатил компенсацию за сбитый в 2012 году российский вертолет

14:48 30.10.2019 (обновлено: 15:11 30.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вертолет Ми-8АМТШ. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Южный Судан возместил авиакомпании "Нижневартовскавиа" ущерб за сбитый в декабре 2012 года вертолет Ми-8АМТ и выплатил компенсации родственникам погибших россиян — членов экипажа, сообщили в российском МИД.
"По техническим причинам выплата оговоренной суммы компенсаций затянулась на несколько лет. Однако в настоящее время можно констатировать, что эта проблема, долгое время омрачавшая атмосферу двусторонних отношений, наконец урегулирована", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что представители Южного Судана заявили об этом во время саммита "Россия — Африка", проходившего на прошлой неделе в Сочи. Решение вопроса стало возможным благодаря настойчивым усилиям российских дипломатов, в том числе сотрудников посольства в Кампале, представляющего интересы России в Южном Судане, подчеркивается в комментарии.
Вертолет Ми-8, обслуживавший миссию ООН в Южном Судане, потерпел крушение 21 декабря 2012 года в районе Ликуанголе провинции Джонглей. Тогда погибли четверо российских пилотов. Спустя некоторое время власти Южного Судана признали, что вертолет сбили их военные, которые по ошибке приняли его за вражеский.
Флаг Судана. Архивное фото
1 апреля 2016, 11:41РИА Новости
Посол РФ: Судан интересуют российские вертолеты и военная техникаВ Судане работает группа российских военных специалистов, которые оказывают консультативную помощь суданским коллегам, сообщил посол РФ в Судане Миргаяс Ширинский.
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МИД РФРоссияЮжный СуданВ мире
Популярные комментарии
А Украина когда выплатит России компенсацию за сбитый 4 октября 2001 года Ту-154М авиакомпании «Сибирь»? Желательно украинскими землями.
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