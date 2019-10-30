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РИА Новости

Россия и Болгария обсудят возобновление работы парома Новороссийск-Бургас

14:46 30.10.2019
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CC0 / Anestiev / Бургас, Болгария
Бургас, Болгария
CC0 / Anestiev /
Бургас, Болгария . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия и Болгария продолжат работу по возобновлению грузопассажирской паромной линии между Новороссийском и Бургасом, говорится в сообщении Минтранса РФ.
"... Достигнута договоренность о продолжении работы по возобновлению функционирования грузопассажирской паромной линии "Новороссийск – Бургас", - говорится в сообщении ведомства по итогам заседания рабочей группы по транспорту российско-болгарской межправительственной комиссии. Эта линия работала до 2017 года.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
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Российская сторона также ознакомила болгарскую делегацию с опытом по развертыванию на территории РФ госсистемы взимания платы с грузовиков "Платон". "Болгарской стороне предложено изучить возможность реализации аналогичного проекта с использованием такого рода технологии", - добавляется в сообщении.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в сфере железнодорожного, морского, автомобильного и авиационного транспорта. "Стороны отметили удовлетворенность состоянием воздушных перевозок между Россией и Болгарией, обратив внимание на отсутствие препятствий для их дальнейшего развития", - отмечает Минтранс РФ.
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РоссияБолгарияЭкономика
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