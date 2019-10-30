Россия и Болгария обсудят возобновление работы парома Новороссийск-Бургас

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия и Болгария продолжат работу по возобновлению грузопассажирской паромной линии между Новороссийском и Бургасом, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"... Достигнута договоренность о продолжении работы по возобновлению функционирования грузопассажирской паромной линии "Новороссийск – Бургас", - говорится в сообщении ведомства по итогам заседания рабочей группы по транспорту российско-болгарской межправительственной комиссии. Эта линия работала до 2017 года.

Российская сторона также ознакомила болгарскую делегацию с опытом по развертыванию на территории РФ госсистемы взимания платы с грузовиков "Платон". "Болгарской стороне предложено изучить возможность реализации аналогичного проекта с использованием такого рода технологии", - добавляется в сообщении.