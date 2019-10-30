Кудрин заявил, что необходимы меры для повышения доверия населения к власти

МИНСК, 30 окт - РИА Новости. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что правительство должно подумать о дополнительных мерах по повышению доверия населения к власти.

"Похожие рейтинги говорят о том, что сегодня есть снижение доверия населения к власти", - сказал Кудрин в ответ на просьбу журналистов в Минске прокомментировать результаты исследования про страхи россиян.

В сентябре-октябре "Левада-центр" провел исследование, которое показало, что одним из главных страхов россиян является произвол властей. Больше него россияне боятся войны и болезни близких.

Кудрин отметил, что не успел внимательно ознакомиться с результатами исследования, которое появилось на днях, однако заявил, что в своих выступлениях часто говорит о "некоторых рисках, в том числе о снижении доверия населения к власти".

"Выражается ли это через страхи - мне надо с методологией исследования ("Левада-центра" - ред.) ознакомиться. Конечно, правительство должно принимать дополнительные меры по повышению доверия населения", - заявил Кудрин.