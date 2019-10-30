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РИА Новости

В ЛитРес рассказали, какие книги больше всего интересуют россиян

14:46 30.10.2019 (обновлено: 16:54 30.10.2019)
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© Fotolia / falcnКниги
Книги
© Fotolia / falcn
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. "Подсознание может всё!", "Тонкое искусство пофигизма" и "Очаровательный кишечник" стали самыми популярными книгами, проданными сервисом ЛитРес в первом полугодии 2019 года, сообщает группа компаний "ЛитРес".
"Лидером по количеству проданных экземпляров на ЛитРес стала аудиокнига "Подсознание может всё!" Джона Кехо. В топ-5 книг первой половины 2019 года также вошла электронная версия этого произведения. Кроме того, в список попали электронные книги "Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона, "После" Анны Тодд и "Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет нами" Джулии Эндерс", - сообщает группа компаний.
Кроме того, "среди самых ярких премьер первого полугодия - детектив "Нож" Ю Несбё, мотивационная книга "НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на судьбу, может стать богатым" Джен Синсеро, "21 урок для XXI века" Юваля Ноя Харари и один из главных триллеров года - "Безмолвный пациент" Алекса Михаэлидеса".
По данным сервиса, самое большое количество продаж демонстрируют жанры фэнтези, психологии, мотивации, знания и навыков, фантастики, современной прозы.
Чаще всего электронные и аудиокниги в сервисе ЛитРес покупали жители Москвы и Московской области - 32%, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - 11%, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей и Республики Башкортостан.
ЛитРес - лидер на рынке лицензионных электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Ассортимент сайта насчитывает более 1 миллиона электронных и аудиокниг, каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 тысяч новых книг.
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