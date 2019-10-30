Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T14:44Z
https://ria.ru/20191030/1560396341.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155556/36/1555563695_0:219:2766:1775_1036x0_80_0_0_9a621dd3c41dc65217eebfadb4971b04.jpg
РИА Новости

Генпрокуратура решит, отдавать ли "дело Голунова" в ФСБ

14:44 30.10.2019
340
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Генпрокуратура рассмотрит обращение адвоката журналиста Ивана Голунова, в котором он попросил передать материалы проверки о подброшенных наркотиках из Следственного комитета в ФСБ.
"В Генеральную прокуратуру поступило указанное обращение, которое будет рассмотрено в установленном законом порядке", - сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной в ответе на запрос РИА Новости.
Избрание меры пресечения журналисту И. Голунову
9 июня, 13:42РИА Новости
Голунов в интервью после задержания рассказал о своих расследованиях
Ранее защита Голунова пожаловалась в Басманный суд Москвы на следствие, которое, по ее мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.
По словам адвоката Сергея Бадамшина, Иван в качестве свидетеля дал подробные показания о том, как полицейские могли подкинуть ему запрещенное вещество. СК РФ "активно начал заниматься этим вопросом", но "с сентября какие-либо действия прекратились", отмечал защитник.
Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили при задержании.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло.
Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.
Сейчас материалы переданы в Следственный комитет, но подозреваемых в деле нет, оно расследуется в отношении "неустановленных лиц".
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов
17 июня, 12:59РИА Новости
Голунов рассказал, что маскируется из-за своей популярности
400001
Обсудить 0
Дело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФФСБ РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник ФСБ России
В Туве сына чиновника задержали за поставки наркотиков
Прокуратура
Жителя Чувашии будут судить за убийство и расчленение знакомого
Бахыт Карабалаев, подозреваемый в разбойном нападении на дом председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, в Басманном суде Москвы
Суд продлил арест напавшего на Памфилову гражданина Казахстана
Зал судебных заседаний
Экс-глава курганского УФСИН, чей дом строили осужденные, получил срок
Сотрудник полиции
В Пермском крае проверяют школу, где ученика пытались выкинуть из окна
Мама помогает ребенку делать домашнее задание
Кузнецова прокомментировала предложение отменить домашние задания
Бургас, Болгария
Россия и Болгария обсудят возобновление работы парома Новороссийск-Бургас
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Инициатор расследования событий в Одессе устроил драку в Раде
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 сентября 2019
Кудрин заявил, что необходимы меры для повышения доверия населения к власти
Вертолет Ми-8АМТШ
Южный Судан выплатил компенсацию за сбитый в 2012 году российский вертолет
Дамаск
На заседании конституционного комитета Сирии пустуют четыре места
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Актриса Лидия Вележева
Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив, сообщил источник
Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним
Греческий богослов обвинил архиепископа в предательстве из-за Украины
RT ответил Навальному роликом Нас никто не смотрит
RT ответил Навальному роликом "Нас никто не смотрит"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния