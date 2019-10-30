Генпрокуратура решит, отдавать ли "дело Голунова" в ФСБ

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Генпрокуратура рассмотрит обращение адвоката журналиста Ивана Голунова, в котором он попросил передать материалы проверки о подброшенных наркотиках из Следственного комитета в ФСБ.

"В Генеральную прокуратуру поступило указанное обращение, которое будет рассмотрено в установленном законом порядке", - сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной в ответе на запрос РИА Новости.

Ранее защита Голунова пожаловалась в Басманный суд Москвы на следствие, которое, по ее мнению, не торопится расследовать историю с подброшенными наркотиками.

По словам адвоката Сергея Бадамшина, Иван в качестве свидетеля дал подробные показания о том, как полицейские могли подкинуть ему запрещенное вещество. СК РФ "активно начал заниматься этим вопросом", но "с сентября какие-либо действия прекратились", отмечал защитник.

Голунова задержали в Москве 6 июня, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам корреспондент заявлял, что наркотики ему подбросили при задержании.

Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло.

Позднее на эту тему высказался президент Владимир Путин. Во время прямой линии он заявил о необходимости провести следственные действия, которые позволят определить всех виновных по делу Голунова.