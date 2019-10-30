Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив, сообщил источник

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Звезду сериала "Воровка", актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив после конфликта с бортпроводниками, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"Вележева во время подготовки к взлету отказалась поднять столик и привести в вертикальное положение спинку своего кресла", — рассказал он.

В пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО РИА Новости заявили, что в момент инцидента самолет еще не взлетел, а только начал выруливать на ВПП. Сейчас с Вележевой разбирается полиция.

Лидия Вележева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкой публике она запомнилась ролями в сериалах "Воровка", "Идиот", "Березка", а также фильмах "Волкодав" и "Любовь-морковь — 2".