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РИА Новости

Актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив, сообщил источник

14:44 30.10.2019 (обновлено: 16:51 30.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Вележева
Актриса Лидия Вележева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Звезду сериала "Воровка", актрису Лидию Вележеву сняли с рейса Москва — Тель-Авив после конфликта с бортпроводниками, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

"Вележева во время подготовки к взлету отказалась поднять столик и привести в вертикальное положение спинку своего кресла", — рассказал он.

В пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО РИА Новости заявили, что в момент инцидента самолет еще не взлетел, а только начал выруливать на ВПП. Сейчас с Вележевой разбирается полиция.
Лидия Вележева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкой публике она запомнилась ролями в сериалах "Воровка", "Идиот", "Березка", а также фильмах "Волкодав" и "Любовь-морковь — 2".
На ее счету также десятки ролей в театре. В 2010 году Вележева получила звание заслуженной артистки России.
Актер Максим Аверин
27 сентября, 19:59РИА Новости
Максим Аверин прокомментировал дебош в самолете
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ТуризмНовости - ТуризмЛидия ВележеваШоу-бизнесРоссияОбщество
Популярные комментарии
Не могу себе представить сообщение: «Элина Быстрицкая или Михаил Ульянов устроил(а) дебош». Это просто идиотизм, теперь про этих (почему-то называют артистами) - норма.
30 октября, 15:15
vyachnick Новиков
5500300
Ну и лишить её звания заслуженной артистки России. Недостойна.
30 октября, 15:12
ЮВЮрий Владимирович
4920001
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