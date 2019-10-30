В Туве сына чиновника задержали за поставки наркотиков

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данные граждане на протяжении длительного времени занимались незаконным оборотом гашиша на территории региона. Известно, что один из них является сыном высокопоставленного чиновника органов власти Республики Тыва. Группа была задержана сотрудниками УФСБ с поличным", - говорится в сообщении.