В Туве сына чиновника задержали за поставки наркотиков

КРАСНОЯРСК, 30 окт - РИА Новости. Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю раскрыли деятельность преступной группы, среди которой был сын высокопоставленного чиновника из Тувы, поставляющую наркотики из республики в Красноярск, сообщает краевое УФСБ.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что данные граждане на протяжении длительного времени занимались незаконным оборотом гашиша на территории региона. Известно, что один из них является сыном высокопоставленного чиновника органов власти Республики Тыва. Группа была задержана сотрудниками УФСБ с поличным", - говорится в сообщении.
В ФСБ не уточнили имени подозреваемого.
По данным пресс-службы, задержание производилось во время "контрольной закупки". В квартире подозреваемых находилось около 2 килограммов гашиша, что является крупным размером.
В отношении организаторов канала наркосбыта возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
28 августа, 11:29РИА НовостиМВД и ФСБ перекрыли канал поставок наркотиков на Алтай