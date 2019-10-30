Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T14:50Z
https://ria.ru/20191030/1560396055.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/62/1560116250_0:0:3076:1731_1036x0_80_0_0_d6d7fd184806f551ea1f6d0db2098d10.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Дамаск предостерег от вмешательства в работу конституционного комитета

14:50 30.10.2019
176
© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости. Работа конституционного комитета САР должна вестись без иностранного вмешательства и навязывания извне любых сроков, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ, Турции и Ирана по итогам трехсторонней встречи по Сирии.
"(Министры) высказали мнение, что Конституционный комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа", - говорится в заявлении.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
29 октября, 23:39Война в Сирии
Зариф назвал запуск Конституционного комитета САР началом сложного процесса
Министры также подчеркнули важность продвижения более широкого процесса урегулирования, чтобы увеличить гуманитарную помощь всем сирийцам без выдвижения предварительных условий, содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии, в также установления доверия между сирийскими сторонами.
1000001
Обсудить 0
Война в СирииВойна в СирииСирияДамаск (город)В мире
Рекомендуем
Дамаск
На заседании конституционного комитета Сирии пустуют четыре места
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен не будет вмешиваться в работу конституционного комитета Сирии
Дамаск
В Дамаске заявили о готовности разработать новую конституцию
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Педерсен объявил о старте работы конституционного комитета Сирии
Вид на улицы Женевы
В Женеве началось первое заседание конституционного комитета Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Эрдоган не исключил возможности новых переговоров с Путиным
Министр обороны Турции генерал Хулуси Акар
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция может расширить зону безопасности на севере Сирии
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
В одной из групп конституционного комитета Сирии рассказали о разногласиях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре
Эрдоган заявил, что его визит в США под вопросом
Дамаск
Делегации конституционного комитета Сирии не сядут за один стол на открытии
Дамаск
Конституционный комитет Сирии начнет основную работу 4 ноября
Вертолет Ми-8АМТШ
Южный Судан выплатил компенсацию за сбитый в 2012 году российский вертолет
Виктор Медведчук
Медведчук возмущен отказом Рады расследовать события 2014 года в Одессе
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
В ДНР заявление Киева о перемирии перед отводом сил назвали оговоркой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния