Дамаск предостерег от вмешательства в работу конституционного комитета

ЖЕНЕВА, 29 окт - РИА Новости. Работа конституционного комитета САР должна вестись без иностранного вмешательства и навязывания извне любых сроков, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ, Турции и Ирана по итогам трехсторонней встречи по Сирии.

"(Министры) высказали мнение, что Конституционный комитет в своей работе должен руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания извне сроков в целях достижения общего согласия его членов, что позволило бы добиться максимально широкой поддержки результатов его работы со стороны сирийского народа", - говорится в заявлении.