Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Роскомнадзор направил запрос в университет "Синергия" с требованием предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В университете, а также в одной из школ заявили, что полученные данные не сохраняются, а тестирование проводится для профессиональной ориентации. В материале издания также указывалось, что представитель "Синергии" называет работу компании Genetic-test, чьи реквизиты якобы были указаны в pdf-файле с результатами теста, "определением наклонностей по линиям пальца, а не сбором базы данных".

"Проект Genetic-test, ранее реализовавший биометрическое тестирование, в том числе с использованием дактилоскопических данных, находился в зоне постоянного контроля Роскомнадзора. Некоторое время назад Роскомнадзором выявлены случаи реализации проекта на территории 44 субъектов Российской Федерации в деятельности 164 операторов, и по итогам принятых мер их деятельность в части биометрических данных была прекращена. Роскомнадзор направил запрос в университет "Синергия" с требованием предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

Если факты нарушений подтвердятся, будет составлен протокол об административном правонарушении по 13.11 КоАП РФ, добавили в ведомстве, а соответствующие материалы переданы в суд для принятия решения о штрафе.