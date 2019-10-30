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РИА Новости

Роскомнадзор запросил данные о сборе отпечатков пальцев у школьников

14:38 30.10.2019
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© Fotolia / jijomathaiОтпечатки пальцев в компьютерной базе данных
Отпечатки пальцев в компьютерной базе данных
© Fotolia / jijomathai
Отпечатки пальцев в компьютерной базе данных. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Роскомнадзор направил запрос в университет "Синергия" с требованием предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Коммерсант" опубликовала информацию о том, что сотрудники корпоративного университета "Синергия" без разрешения родителей снимают отпечатки пальцев у учащихся подмосковных школ. В университете, а также в одной из школ заявили, что полученные данные не сохраняются, а тестирование проводится для профессиональной ориентации. В материале издания также указывалось, что представитель "Синергии" называет работу компании Genetic-test, чьи реквизиты якобы были указаны в pdf-файле с результатами теста, "определением наклонностей по линиям пальца, а не сбором базы данных".
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29 октября, 17:36РИА Новости
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"Проект Genetic-test, ранее реализовавший биометрическое тестирование, в том числе с использованием дактилоскопических данных, находился в зоне постоянного контроля Роскомнадзора. Некоторое время назад Роскомнадзором выявлены случаи реализации проекта на территории 44 субъектов Российской Федерации в деятельности 164 операторов, и по итогам принятых мер их деятельность в части биометрических данных была прекращена. Роскомнадзор направил запрос в университет "Синергия" с требованием предоставить подробную информацию о порядке проведения тестирования с использованием дактилоскопии", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
Если факты нарушений подтвердятся, будет составлен протокол об административном правонарушении по 13.11 КоАП РФ, добавили в ведомстве, а соответствующие материалы переданы в суд для принятия решения о штрафе.
Genetic-test – российская компания, организующая биометрическое тестирование. Как указыввается на ее сайте, для работы используется опыт дерматоглифики для определения особенностей характера и психотипа человека, само же тестирование не является ДНК-анализом, а результаты несут информационный характер.
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РоскомнадзорМосковская областьОбщество
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