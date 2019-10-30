Астрономы обнаружили планету, избежавшую убийства

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ученые с помощью космического телескопа TESS обнаружили экзопланету у красного гиганта, хотя на этой стадии эволюции звезды она должна быть уничтожена. Результаты исследования Ученые с помощью космического телескопа TESS обнаружили экзопланету у красного гиганта, хотя на этой стадии эволюции звезды она должна быть уничтожена. Результаты исследования опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.

Космический телескоп НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) предназначен для поиска экзопланет. Кроме того, его фотометрические приборы позволяют проводить астеросейсмические измерения, с помощью которых фиксируются колебания на поверхности звезд. По характеру этих колебаний можно судить о строении и составе звезды, а также о характере процессов, происходящих в ее недрах.

Колебания связаны с внутренней конвекцией, которая возникает в звездах на стадии их превращения в красных гигантов. В это время в ядрах звезд заканчивается водород, и они начинают быстро расширяться, достигая огромных размеров — от 100 до 800 солнечных радиусов. При этом они поглощают свои планетные системы. У всех известных красных гигантов, для которых уверенно фиксируются астросейсмические колебания, планеты уже отсутствуют.

Международной команде астрофизиков во главе с Тиаго Кампанте (Tiago L. Campante) из Института астрофизики и космических наук при Университете Порту (Португалия) впервые удалось зафиксировать колебания у звезд, имеющих свои экзопланеты, — красных гигантов HD 212771 и HD 203949.

"Наблюдения TESS достаточно точны, чтобы позволить измерять легкие пульсации на поверхностях звезд. В этих двух достаточно развитых звездах также находятся планеты, которые являются идеальным испытательным полигоном для изучения эволюции планетных систем", — приводит слова Тиаго Кампанте пресс-служба Института астрофизики и космических наук.

Определив с помощью астеросейсмологии основные свойства обеих звезд, такие как масса, размер и возраст, ученые сосредоточились на более детальном изучении системы звезды HD 203949. Нужно было понять, как ее планета могла избежать поглощения во время расширения звезды.

Исходя из расчетов, планета должна находиться значительно дальше от звезды, чем реально наблюдается. Ученые провели моделирование, результаты которого позволяют предполагать, что внутренние процессы в звезде привели к смещению орбиты планеты, как бы притянув последнюю ближе к звезде.