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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

ТПП Сычуани учредила представительство в России

14:29 30.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Торгово-промышленная палата китайской провинции Сычуань учредила представительство в России.
Зампредседателя сычуаньского отделения Китайского комитета содействия развитию международной торговли Хуан Ли сказала, что представительство в России будет способствовать развитию экспортно-ориентированной экономики провинции Сычуань.
Хуан Ли выразила надежду, что представительство будет служить связующим звеном и мостом для содействия обмену между провинцией Сычуань и Россией в таких сферах, как торговля, информационные технологии, финансы и гуманитарные науки. Представительство также намерено укрепить взаимодействие с российской стороной по обмену данными о строительстве проектов и совершенствованию инвестиционного климата.
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Россия-Китай: ГлавноеЭкономика
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