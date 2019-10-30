ТПП Сычуани учредила представительство в России

Зампредседателя сычуаньского отделения Китайского комитета содействия развитию международной торговли Хуан Ли сказала, что представительство в России будет способствовать развитию экспортно-ориентированной экономики провинции Сычуань.

Хуан Ли выразила надежду, что представительство будет служить связующим звеном и мостом для содействия обмену между провинцией Сычуань и Россией в таких сферах, как торговля, информационные технологии, финансы и гуманитарные науки. Представительство также намерено укрепить взаимодействие с российской стороной по обмену данными о строительстве проектов и совершенствованию инвестиционного климата.