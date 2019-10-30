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РИА Новости

Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

14:24 30.10.2019 (обновлено: 17:08 30.10.2019)
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© Depositphotos / Mars58Пенсия
Пенсия
© Depositphotos / Mars58
Пенсия. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россияне считают оптимальным размером пенсии для достойной старости сумму в 40 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании, проведенном Superjob.
По мнению большинства россиян, их основным источником дохода по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка (29%). На государственную пенсию рассчитывают 22%. На личные сбережения — 14%. Три процента в случае необходимости обратятся за финансовой поддержкой к детям. Еще три процента собираются задействовать капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.
Респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на государственную пенсию (26%), а каждый третий планирует работать, пока хватит сил. Примечательно, что такой стратегии придерживаются 37% россиян с зарплатой выше 80 тысяч рублей.
Ожидания от пенсии у мужчин и женщин различаются и составляют 42 100 рублей и 37 500 соответственно. Кроме того, чем старше респонденты, тем большую пенсию они рассчитывают получать: молодежь (до 24 лет) считает оптимальной сумму 32 600 рублей, а россияне старше 45 лет — 43 тысячи. Также у более высокооплачиваемых работников (с зарплатой выше 80 тысяч рублей) ожидания более чем на треть превышают желаемый размер пенсии россиян с небольшим доходом (до 30 тысяч). Первые рассчитывают на 44 300 рублей, вторые — на 33 000.
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SuperjobРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сначала надо ввести государственное регулирование цен, прекратить этот бардак, который ложно назвали «свободный рынок». Цены должны быть стабилизированы. Потом надо рассуждать, какой уровень нищеты или бедности желают мужчины и женщины.
30 октября, 14:55
vyachnick Новиков
138631017
Сделать россиянам пенсию 40 т.р. - не вопрос! Просто в этот же день "невидимая" рука рынка установит цену на литр молока и батон хлеба в размере не менее 300 рублей...
30 октября, 14:58
kkapt8
1031121419
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