Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россияне считают оптимальным размером пенсии для достойной старости сумму в 40 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании, проведенном Россияне считают оптимальным размером пенсии для достойной старости сумму в 40 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании, проведенном Superjob

По мнению большинства россиян, их основным источником дохода по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка (29%). На государственную пенсию рассчитывают 22%. На личные сбережения — 14%. Три процента в случае необходимости обратятся за финансовой поддержкой к детям. Еще три процента собираются задействовать капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.

Респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на государственную пенсию (26%), а каждый третий планирует работать, пока хватит сил. Примечательно, что такой стратегии придерживаются 37% россиян с зарплатой выше 80 тысяч рублей.