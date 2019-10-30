Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Россияне считают оптимальным размером пенсии для достойной старости сумму в 40 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании, проведенном Superjob.
По мнению большинства россиян, их основным источником дохода по достижении пенсионного возраста будет работа или подработка (29%). На государственную пенсию рассчитывают 22%. На личные сбережения — 14%. Три процента в случае необходимости обратятся за финансовой поддержкой к детям. Еще три процента собираются задействовать капитал, сформированный из отчислений в негосударственные пенсионные фонды.
Респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на государственную пенсию (26%), а каждый третий планирует работать, пока хватит сил. Примечательно, что такой стратегии придерживаются 37% россиян с зарплатой выше 80 тысяч рублей.
Ожидания от пенсии у мужчин и женщин различаются и составляют 42 100 рублей и 37 500 соответственно. Кроме того, чем старше респонденты, тем большую пенсию они рассчитывают получать: молодежь (до 24 лет) считает оптимальной сумму 32 600 рублей, а россияне старше 45 лет — 43 тысячи. Также у более высокооплачиваемых работников (с зарплатой выше 80 тысяч рублей) ожидания более чем на треть превышают желаемый размер пенсии россиян с небольшим доходом (до 30 тысяч). Первые рассчитывают на 44 300 рублей, вторые — на 33 000.