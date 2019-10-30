Итоги конкурса по субсидиям на турбины с участием "Силмаша" будут 25 ноября

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Итоги конкурса на получение субсидий для разработки отечественных газовых турбин большой мощности, в котором участвовал один "Силмаш", будут подведены 25 ноября, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"Двадцать пятого ноября", - ответил Осьмаков на вопрос, когда будут подведены итоги конкурса. Как следует из материалов Минпромторга, заявку на участие в отборе подали только "Силовые машины". По словам Осьмакова, сумма заявки составила около 5 миллиардов рублей.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин спора с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года - на 110 МВт, в конце 2021 года - на 170 МВт.

На поддержку создания отечественных газовых турбин большой мощности в бюджете РФ на 2019-2021 годы предусмотрены 7 миллиардов рублей в виде субсидий на НИОКР. Конкурс на получение субсидии проводит Минпромторг.