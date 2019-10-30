Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T14:22Z
https://ria.ru/20191030/1560395239.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/49731/56/497315665_0:157:2997:1843_1036x0_80_0_0_e4619da205a1e3f9ddb08b02c91a9d2e.jpg
РИА Новости
Теплоснабжение

Итоги конкурса по субсидиям на турбины с участием "Силмаша" будут 25 ноября

14:22 30.10.2019
37
© РИА Новости / Алексей ДаничевЗдание ОАО "Силовые машины" в Санкт-Петербурге
Здание ОАО Силовые машины в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Итоги конкурса на получение субсидий для разработки отечественных газовых турбин большой мощности, в котором участвовал один "Силмаш", будут подведены 25 ноября, сообщил РИА Новости заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

"Двадцать пятого ноября", - ответил Осьмаков на вопрос, когда будут подведены итоги конкурса. Как следует из материалов Минпромторга, заявку на участие в отборе подали только "Силовые машины". По словам Осьмакова, сумма заявки составила около 5 миллиардов рублей.

В РФ не производятся собственные газовые турбины большой мощности, от 110 МВт и выше. Это основное оборудование на ТЭС с парогазовым циклом импортируется. Отсутствие российских технологий больших турбин, еще и в условиях западных санкций, стало одной из причин спора с немецкой Siemens о поставках турбин в Крым. Минпромторг РФ подготовил дорожную карту разработки российских мощных газовых турбин. Суть документа в поэтапном выпуске на рынок линейки турбин: в четвертом квартале 2019 года - на 110 МВт, в конце 2021 года - на 170 МВт.
На поддержку создания отечественных газовых турбин большой мощности в бюджете РФ на 2019-2021 годы предусмотрены 7 миллиардов рублей в виде субсидий на НИОКР. Конкурс на получение субсидии проводит Минпромторг.
19 июня, 15:34Теплоснабжение
"Ростех" может разместить выпуск газовых турбин на мощностях "Силмаша"
Предусматривается субсидирование НИОКР для головных образцов газовых турбин средней и большой мощности в диапазоне 60–80 МВт и 150–180 МВт, а также разработок технологий сервиса компонентов горячего тракта турбин иностранного производства, которые эксплуатируются в России. Определено, что субсидии будут предоставляться компаниям на конкурсной основе, а их максимальный размер составит не более 50% стоимости комплексного проекта, затраты на который оцениваются не менее чем в 6 миллиардов рублей. Предполагаемый минимальный выпуск газовых турбин средней и большой мощности до конца 2032 года должен составить не менее 22 штук.
200000
Обсудить 0
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Листы с денежными купюрами
МОЭК планирует 7 ноября собрать заявки на облигации на 5 млрд рублей
Овощи
Эксперт: россиянам не грозит недоедание из-за роста экспорта продуктов
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
"Т Плюс" рекомендует дивиденды за 9 месяцев в размере 13,49 копеек на акцию
Молоко
Смоленский молочный комбинат в декабре возобновит работу
Два бокала красного и белого вина
Продукция виноделов Дагестана получила призы на международном конкурсе
Российские рубли
Убыток "Энел Россия" по МСФО за 9 месяцев составил 27,2 млн рублей
Студенты сидят за компьютером
Союзный форум инженерно-технологических вузов взял курс на цифровизацию
Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь
СГК возобновила подачу тепла в дома новосибирцев после порыва
Спуск на воду фрегата Trikand на Прибалтийском судостроительном заводе Янтарь в Калининграде
Путин осмотрит Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"
Махачкала
Дагестан планирует рост промпроизводства в среднем на 8,4% в год
Рост экономики
Чистая прибыль "Т Плюс" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 61%
Листы с денежными купюрами
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ за 9 месяцев сократилась на 24%
Виды Москвы
ТПП Сычуани учредила представительство в России
Российские рубли
ОГК-2 увеличила чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 52,1%
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
ТГК-1 в январе-сентябре нарастила чистую прибыль по РСБУ на 36,7%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
05:22В WWF назвали угрозы от вылова белух и косаток на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния