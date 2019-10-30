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РИА Новости
Теплоснабжение

МОЭК планирует 7 ноября собрать заявки на облигации на 5 млрд рублей

14:18 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. МОЭК планирует 7 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Ориентир ставки первого купона составляет 7-7,15% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 7,12-7,28% годовых.
Компания планирует разместить шестилетние биржевые облигации серии 001P-03 с полугодовыми купонами и офертой через три года. Техническая часть размещения предварительно планируется 15 ноября.
Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал", "Московский кредитный банк" и "Сбербанк КИБ".
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