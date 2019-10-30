Кузнецова рассказала, что мешает возвращению российских детей из Ирака

"Все решения судебные, необходимые для нас, которые мы ждали, готовы на 32 ребенка. Вопрос сейчас в тех беспорядках, которые происходят в Багдаде. После того, как внешний фактор снизит свою интенсивность, мы сможем вернуть детей. Будут сразу оплачены пошлины, произведены необходимые действия. Потому что нам нужны 10 дней после оплаты пошлины - и сразу вывозить детей. И из-за вот этих беспорядков в Багдаде мы пока этого сделать не можем", - сказала Кузнецова журналистам в среду.