Кузнецова рассказала, что мешает возвращению российских детей из Ирака

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Возвращению из Ирака в РФ российских детей мешают беспорядки в Багдаде, как только они утихнут, дети смогут быть вывезены, рассказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее в пресс-службе детского омбудсмена сообщили, что завершено оформление документов на 32 российских ребенка, находящихся в Ираке, и дети могут вернуться в Россию в ноябре.
"Все решения судебные, необходимые для нас, которые мы ждали, готовы на 32 ребенка. Вопрос сейчас в тех беспорядках, которые происходят в Багдаде. После того, как внешний фактор снизит свою интенсивность, мы сможем вернуть детей. Будут сразу оплачены пошлины, произведены необходимые действия. Потому что нам нужны 10 дней после оплаты пошлины - и сразу вывозить детей. И из-за вот этих беспорядков в Багдаде мы пока этого сделать не можем", - сказала Кузнецова журналистам в среду.
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому с декабря 2018 года в Россию из Ирака были возвращены около 100 детей.
В Багдаде в пятницу и субботу полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона протестующих, пытавшихся прорваться на территорию "зеленой зоны", где расположены правительственные здания и иностранные дипмиссии. В южных провинциях Мутанна, Васит, Ди-Кар, Майсан демонстранты поджигали здания избирательных комиссий, мэрий, офисы ряда политических партий. По данным местной Верховной комиссии по правам человека, в ходе возобновившихся протестов погибли 74 человека, ранены 3654.
28 октября, 18:13РИА НовостиВ Багдаде пять протестующих погибли во время демонстраций
Демонстранты требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.