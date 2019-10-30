В Женеве началось первое заседание конституционного комитета Сирии

ЖЕНЕВА, 30 окт - РИА Новости. Первое заседание конституционного комитета Сирии началось в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно процедуре, открывает заседание спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. Затем слово возьмут два сопредседателя: сначала выступит глава делегации Дамаска Ахмад Кузбари, после него - глава делегации оппозиции Хади аль-Бахра. После этого заседание продолжится в закрытом режиме.

Как сообщил РИА Новости представитель делегации сирийской оппозиции Абдулхаким Башар, основная работа конституционного комитета начнется в понедельник, 4 ноября, в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации будут обсуждать организационные вопросы.

Официально утверждение списков участников комитета произошло только в конце сентября. Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек.

Члены малого комитета были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.