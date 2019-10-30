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РИА Новости

В Москве в среду может образоваться небольшой снежный покров

13:52 30.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Снегопад . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Небольшой снежный покров может образоваться в некоторых районах Москвы в среду, но к выходным он растает, рассказала РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Она отметила, что по данным на сегодняшнее утро, снежный покров уже образовался в западной половине Московской области, его высота достигает 1-2 сантиметра.
"Снег идёт и в Москве, он будет идти до вечера. Я думаю, что никаких сугробов не образуется, потому что в черте города, особенно в центре снег, конечно же, не ляжет, здесь свой микроклимат. Плюс машины на дорогах раскатывают. Где-то на окраинах Москвы может образоваться снежный покров, но его высота вряд ли превысит 1-2 сантиметров", - сказала Волосюк.
Она также отметила, что по области снежный покров увеличится до 5 сантиметров. "По области, я думаю, что к завтрашнему утру мы можем рассчитывать на то, что высота снежного покрова кое-где увеличится до 5 сантиметров", - сказала Волосюк.
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Метеоролог добавила, что снежный покров может продержаться несколько дней, но к выходным он растает.
"В принципе завтра ещё снежный покров сохранится, снег ещё полежит, так как ночью ожидаются минусовые температуры, и днём около нуля и минус один, а уже на выходных весь этот снег растает",- сказала Волосюк.
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