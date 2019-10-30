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РИА Новости

Техас в рейтинге размера экономик обошел бы Россию, заявил Рик Перри

13:48 30.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр энергетики США Рик Перри
Министр энергетики США Рик Перри
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр энергетики США Рик Перри. Архивное фото
ЭР-РИЯД, 30 окт - РИА Новости. Если бы Техас был независимым государством, то экономика штата стала бы двенадцатой по величине в мире, превзойдя по данному показателю Россию, заявил министр энергетики США Рик Перри, выступая на форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде.
Министр отметил, что этой мыслью он любит подчеркивать важность действий, которые могут предпринимать техасцы для реальных изменений, в частности в трансформации энергетики.
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"Период перемен, в котором мы сейчас находимся, сводится к природному газу, мы уходим все дальше от этих неэффективных старых электростанций, которые загрязняют, которые влекут за собой выбросы в атмосферу с большим уровнем загрязнения. Мне удалось увидеть этот переход довольно близко, когда я был губернатором Техаса в течение 14 лет. В этот период мы предприняли ряд действий, которые оказали реальнее влияние на выбросы в атмосферу. И я люблю напоминать людям в Техасе, что если бы мы были отдельной страной..., то это была бы двенадцатая по величине экономика мира. Мы были бы экономикой, немного крупнее России", - сказал Перри.
"Идея заключается в том, что мы реально можем влиять и изменять окружающую среду, в которой мы живем. То, что мы делаем, влияет. И тогда мы приняли решение, что будем инвестировать в ветрогенерацию... Сейчас мы, очевидно, крупнейший штат по производству ветряной электроэнергии... То есть именно это положило тогда начало переходу от старой неэффективной электрогенерации", - добавил он.
"В этот период Техас рос быстрее, чем какой-либо иной штат в стране... Но экономика росла, а уровень выбросов снижался", - заметил Перри. Он отметил, что этому способствовало развитие технологий.
Перри подчеркнул, что по мере продвижения на этом пути трансформации и перехода к более чистой энергетике природный газ и СПГ будут играть все более решающую роль. "Так что наши европейские друзья могут пользоваться тем, что мы сделали в Техасе, и наблюдать у себя сокращение выбросов по мере их собственной трансформации в каком бы то ни было виде", - заключил он.
"Не могу оставить это без комментария. Пока вы говорили, я как раз набрасывал письмо-приглашение Техасу стать членом ОПЕК", - шутя прокомментировал выступление Перри министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман.
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Рик ПерриРоссияСШАТехасЭкономика
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