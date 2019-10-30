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РИА Новости

Песков прокомментировал гарантии по закону об амнистии капиталов

13:47 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Меры по укреплению доверия к правоохранителям в России находятся на повестке дня, но они не решаются в одночасье, требуется время, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Министр финансов РФ Антон Силуанов
6 февраля, 15:53РИА Новости
Силуанов рассказал об итогах амнистии капиталов в 2018 году
Президиум Верховного суда РФ разъяснил в среду, что декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт. Верховный суд признал информацию из таких деклараций налоговой тайной. Только сам декларант может истребовать эти данные и приобщить их к делу, если пожелает. Все коллизии между законом "Об оперативно-розыскной деятельности" и законом об амнистии капиталов должны решаться в пользу последнего, разъяснил ВС.
"Самое главное - законодательные гарантии. Те гарантии, которые прописаны в законе. В этой связи можно выразить удовлетворение в связи с таким решением. И конечно очень важно, чтобы эти гарантии были четко прописаны в законе. Здесь, наверное, это является краеугольным камнем", - сказал Песков, отвечая на вопрос, достаточно ли обещаний силовых структур о том, что фигуранты экономических уголовных дел, уехавшие за рубеж, смогут вернуться в Россию с гарантией, что не будут отправлены под арест, и последуют ли такие гарантии со стороны президента.
"А что касается доверия правоохранительным органам, вы знаете, что накануне было соответствующее поручение главы правительства по мерам укрепления. Поэтому эта тема на повестке дня. Это вопрос, который не решается в одночасье, для этого требуется время. И здесь только хочется, скажем так, выразить надежду, что в данном случае и доверие, и в целом инвестклимат будут развиваться только с позитивной динамикой", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
9 июля, 13:43РИА Новости
Песков рассказал, как правоохранителям обеспечить доверие россиян
Амнистия капиталов проходит в России с 2015 года в несколько этапов, в минувшем июне стартовал третий. В ее рамках россияне могут задекларировать активы за рубежом, о которых они держали в неведении российские налоговые органы, и избежать любой ответственности, в том числе уголовной.
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Дмитрий ПесковРоссияПолитика
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