СК начал расследовать убийство 214 детей в Ейске нацистами

Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года. Архивное фото

Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года

© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде по факту убийства воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году.

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, такое решение принято после изучения документов архива ФСБ.

Согласно имеющимся данным, зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры, в 1942-1943 годах проводила карательные операции на территории Краснодарского края.

Девятого и десятого октября 1942 года ее члены под руководством начальника гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома.

Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения региона от оккупантов в 1943 году в районе Широчанского хутора.

© Ейский историко-краеведческий музей имени В. В. Самсонова Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году © Ейский историко-краеведческий музей имени В. В. Самсонова Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году

За эти преступления часть военнослужащих, в том числе Курта Кристмана, осудили. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и другие не понесли наказания.

"СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, а такие преступления не имеют срока давности", — заключила Петренко.

РИА Новости 7 октября впервые опубликовало документы о казни. В них зафиксированы свидетельства экспертов, которые занимались расследованием дела, а также показания свидетелей.

В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя эвакуировали детский дом. На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей.

В конце лета 1942 года город оккупировали. В октябре к дому, где жили дети, подъехали несколько грузовиков, в них погрузили ребят и повезли к месту погребения. Через 15 минут они были мертвы.

Один из рассекреченных документов касается исследования братской могилы. Комиссия, в составе которой было два врача, при тщательном осмотре не обнаружила огнестрельных ран или увечий.

В других документах указано, что в братской могиле погребли детей с физическими недостатками.