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РИА Новости

СК начал расследовать убийство 214 детей в Ейске нацистами

13:46 30.10.2019 (обновлено: 17:44 30.10.2019)
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© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краюЗдание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде по факту убийства воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году.
Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, такое решение принято после изучения документов архива ФСБ.
Согласно имеющимся данным, зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры, в 1942-1943 годах проводила карательные операции на территории Краснодарского края.
Девятого и десятого октября 1942 года ее члены под руководством начальника гестапо Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома.
Тела 214 убитых детей обнаружили после освобождения региона от оккупантов в 1943 году в районе Широчанского хутора.
© Ейский историко-краеведческий музей имени В. В. СамсоноваУбийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
© Ейский историко-краеведческий музей имени В. В. Самсонова
Убийство воспитанников Ейского детского дома в 1942 году
За эти преступления часть военнослужащих, в том числе Курта Кристмана, осудили. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и другие не понесли наказания.

"СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, а такие преступления не имеют срока давности", — заключила Петренко.

РИА Новости 7 октября впервые опубликовало документы о казни. В них зафиксированы свидетельства экспертов, которые занимались расследованием дела, а также показания свидетелей.
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
7 октября, 10:00РИА Новости
Закопанные или задушенные: новые детали казни 214 детей в годы войны
В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя эвакуировали детский дом. На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей.
В конце лета 1942 года город оккупировали. В октябре к дому, где жили дети, подъехали несколько грузовиков, в них погрузили ребят и повезли к месту погребения. Через 15 минут они были мертвы.
Один из рассекреченных документов касается исследования братской могилы. Комиссия, в составе которой было два врача, при тщательном осмотре не обнаружила огнестрельных ран или увечий.
В других документах указано, что в братской могиле погребли детей с физическими недостатками.
Согласно заключению, они погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.
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9 октября, 12:09РИА Новости
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Следственный комитет РФЕйскПроисшествия
Популярные комментарии
СК заняться больше нечем? Дело 77-летней давности. Раньше нужно было думать, а не скрывать факты!
30 октября, 14:33
zav519
6310166279
Да, это произошло, это прискорбно, НО... прошло 77 лет! Других дел для расследования у СК нет? Все дела настоящего времени раскрыли?
30 октября, 14:37
Т Татьяна Д
4900047273
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