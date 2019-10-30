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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган рассказал о турецко-российском патрулировании в Сирии

13:42 30.10.2019 (обновлено: 15:16 30.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российско-турецкое патрулирование на северо-востоке Сирии начнется в пятницу, передает NTV.

"Мы будем продолжать патрулирование на семь километров к югу от нашей границы (с Сирией. — Прим. ред.). <...> Если потребуется, мы расширим территорию зоны безопасности", — добавил глава государства.

Как сообщает агентство Anadolu, турецкий лидер также отметил, что в районе операции "Источник мира" на площади 4,2 тысячи квадратных километров освобождены 558 населенных пунктов и ликвидированы более 900 террористов.

"Источник мира"

Ситуация на севере арабской республики обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов.
Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
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Турция начала разминирование в зоне совместного с Россией патрулирования
На прошлой неделе Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского патрулирования.
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Война в СирииВойна в СирииТурцияСирияРоссияВ мире
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