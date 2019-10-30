Путин и Орбан могут обсудить вопрос меньшинств на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин может обсудить вопрос нацменьшинств на Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время своего визита в Будапешт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, есть такая тема, которая одинаково вызывает обеспокоенность и у венгров, и у нас - это тема меньшинств в сопредельных районах (с Украиной). Венгрия неоднократно говорила о своем неприятии процессов, которые там происходят, поэтому нельзя исключать, что как-то это будет затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли Путин обсудить с Орбаном ситуацию на Украине во время своего визита в Будапешт.

Песков отметил, что обсуждать правительство Украины на встрече Путина с Орбаном не планируется. "Там речь идет не о том, чтобы обсуждать правительство новое или старое. Правительство страны - это суверенное дело каждой страны", - добавил Песков.