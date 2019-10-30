Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T13:42Z
https://ria.ru/20191030/1560392769.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151453/31/1514533131_0:0:4744:2670_1036x0_80_0_0_7b5f0fbe4b28f44d05c99ee04ecf1ec0.jpg
РИА Новости

Путин и Орбан могут обсудить вопрос меньшинств на Украине, заявил Песков

13:42 30.10.2019
432
© AFP 2019 / Pool/Karoly Arbai Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AFP 2019 / Pool/Karoly Arbai
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Кремле не исключают, что президент РФ Владимир Путин может обсудить вопрос нацменьшинств на Украине с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время своего визита в Будапешт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, есть такая тема, которая одинаково вызывает обеспокоенность и у венгров, и у нас - это тема меньшинств в сопредельных районах (с Украиной). Венгрия неоднократно говорила о своем неприятии процессов, которые там происходят, поэтому нельзя исключать, что как-то это будет затрагиваться", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли Путин обсудить с Орбаном ситуацию на Украине во время своего визита в Будапешт.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 2 февраля 2017
Вчера, 08:00РИА Новости
Плохо влияют на Трампа. Перед встречей Путина и Орбана разразился скандал
Песков отметил, что обсуждать правительство Украины на встрече Путина с Орбаном не планируется. "Там речь идет не о том, чтобы обсуждать правительство новое или старое. Правительство страны - это суверенное дело каждой страны", - добавил Песков.
Путин в среду посетит с рабочим визитом Венгрию, на переговорах в Будапеште он планирует обсудить как двустороннее сотрудничество, так и международную проблематику.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время совместной пресс-конференции по итогам встречи
Вчера, 02:31РИА Новости
Межгосударственные отношения России и Венгрии
1400000
Обсудить 0
Виктор ОрбанВладимир ПутинРоссияВенгрияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал призыв американских демократов продлить СНВ-3
Жители Одессы несут воздушные шары к Дому профсоюзов во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года
Рада отказалась создать новую комиссию по расследованию событий в Одессе
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи в Будапеште. 2 февраля 2017
Плохо влияют на Трампа. Перед встречей Путина и Орбана разразился скандал
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Эрдоган рассказал о турецко-российском патрулировании в Сирии
Президент РФ Владимир Путин
Путин планирует принять участие в саммите БРИКС в Бразилии
Владимир Зеленский
Зеленский объяснил, зачем нужна встреча в "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции
Путин прибыл в Будапешт с официальным визитом
Украинский военнослужащий во время учений
МИД прокомментировал планы Украины провести учения на границе с Крымом
Вспаханное поле на Украине
Большинство украинцев выступили против отмены моратория на продажу земли
Министр энергетики США Рик Перри
Техас в рейтинге размера экономик обошел бы Россию, заявил Рик Перри
Президент РФ В. Путин
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили из-за мероприятий в России
Калининград
Путин посетит Калининград
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал условия достижения мира в Донбассе
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
05:33Родственники пропавших в Приморье рыбаков объявили награду за их нахождение
Лента новостейМолния