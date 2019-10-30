Мосгордума переназначила Потяеву на должность московского омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Татьяну Потяеву переназначили на должность уполномоченного по правам человека в Москве, соответствующее решение приняли депутаты столичного парламента, передает корреспондент РИА Новости.

В среду проходит очередное заседание Мосгордумы, на повестке дня в том числе избрание московского омбудсмена сроком на 5 лет. Среди кандидатов только Татьяна Потяева, которая занимает должность уполномоченного по правам человека в Москве с 2014 года. Ее кандидатуру внёс мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно закону, один человек может занимать должность омбудсмена два срока подряд.

По итогам тайного голосования Потяеву переизбрали: 41 депутат проголосовал за , против - 1.

"Назначить Татьяну Потяеву на должность уполномоченного по правам человека в городе Москве", - объявила председатель счетной комиссии Лариса Картавцева.

Она отметила, что настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.