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РИА Новости

Мосгордума переназначила Потяеву на должность московского омбудсмена

13:40 30.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Татьяну Потяеву переназначили на должность уполномоченного по правам человека в Москве, соответствующее решение приняли депутаты столичного парламента, передает корреспондент РИА Новости.
В среду проходит очередное заседание Мосгордумы, на повестке дня в том числе избрание московского омбудсмена сроком на 5 лет. Среди кандидатов только Татьяна Потяева, которая занимает должность уполномоченного по правам человека в Москве с 2014 года. Ее кандидатуру внёс мэр Москвы Сергей Собянин.
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева
19 сентября, 19:45РИА Новости
Москалькова переназначила Потяеву на пост московского омбудсмена
Согласно закону, один человек может занимать должность омбудсмена два срока подряд.
По итогам тайного голосования Потяеву переизбрали: 41 депутат проголосовал за , против - 1.
"Назначить Татьяну Потяеву на должность уполномоченного по правам человека в городе Москве", - объявила председатель счетной комиссии Лариса Картавцева.
Она отметила, что настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Сразу после объявления Потяева принесла присягу.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
13 сентября, 19:50РИА Новости
Кузнецова надеется, что новый детский омбудсмен Москвы будет внимательным
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