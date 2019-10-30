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РИА Новости
Смоленская область

Смоленский молочный комбинат в декабре возобновит работу

13:39 30.10.2019 (обновлено: 14:15 30.10.2019)
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© РИА Новости / Александр КряжевМолоко
Молоко
© РИА Новости / Александр Кряжев
СМОЛЕНСК, 30 окт – РИА Новости. Смоленский молочный комбинат "Роса", прекративший работу пять лет назад из-за нехватки сырья, возобновит свою деятельность к концу текущего года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Смоленской области.
В среду губернатор области Алексей Островский встретился с руководством комбината и обсудил ход реализации инвестиционного проекта по возобновлению работы предприятия.
В пресс-службе напомнили, что молочный завод был основан в 1974 году и являлся крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием региона. В 1996 году его он был преобразован в Смоленский молочный комбинат "Роса", который в 2005 году вошел в состав холдинга "ЮНИМИЛК" (с 2010 года – группа компаний Danone). В 2014 году завод прекратил свою работу в связи с нехваткой сырья.
С инициативой возобновления производства выступил глава региона. В марте этого года Минсельхоз одобрил заявку компании "Роса" на получение льготного инвестиционного кредита на восстановление молочного комбината. Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 230 миллионов рублей. Основным видом деятельности завода станет переработка и реализация молочной продукции в Смоленске и области. Предполагается, что товарная номенклатура компании под маркой "Роса" будет представлена десятью позициями – молоко, кефир, творог, сметана разной степени жирности, сыры и масло. Социальный эффект от открытия завода выразится в создании 80 новых рабочих мест.
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По сообщению пресс-службы, в настоящее время на заводе ведется монтаж современного оборудования, ремонтные работы выполнены в полном объеме, все необходимые инженерные коммуникации – электричество, отопление, газ, вентиляция – проведены. Реконструированы три холодильные камеры – две для сырья и полуфабрикатов и одна – для готовой продукции. Выйти на полные мощности планируется к концу следующего года.
"Возобновление работы комбината станет хорошим подарком смолянам к Новому году, особенно людям старшего и среднего поколения. Они, конечно, с ностальгией вспоминают успехи региона в молочной перерабатывающей промышленности и тот широкий ассортимент продукции от своего местного производителя, который был представлен на прилавках смоленских магазинов 20-30 лет назад". – сказал губернатор.
Он обещал решить вопрос с тем, чтобы производимое в области молоко, 70% которого сейчас поставляется в другие регионы, оставалось и перерабатывалось на Смоленщине.

"Молоко должно оставаться в регионе, поставляться на переработку на наши предприятия, затем – продаваться на прилавках смоленских магазинов, а только излишки можно уже направлять на внешние рынки", - заявил Островский.

Губернатор поручил подготовить совещание, на котором предполагается обсудить вопросы развития молочной отрасли региона, обсудить меры господдержки молочного животноводства, а также изучить возможности мотивирования смоленских фермеров поставлять молоко на местные перерабатывающие предприятия.
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