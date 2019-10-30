Итогового текста проекта о пропаганде наркотиков в сети нет, заявил Песков

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете только внесен, окончательного варианта текста еще нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В среду депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновы внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в сети.

"Законопроект только прорабатывается. Это нужно законодателям и экспертам задавать. Нет же окончательного варианта такого законопроекта, он же только внесен. Поэтому этот вопрос абсолютно преждевременен", – ответил Песков на высказанные опасения журналистов по поводу опасности некорректной формулировки того, что считать пропагандой наркотиков в сети.

На вопрос, является ли этот законопроект тем, который президент Владимир Путин ранее имел в виду в своем поручении, Песков ответил, что это самостоятельная инициатива.