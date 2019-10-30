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РИА Новости

Кузнецова предложила создать в регионах карты опасных для детей мест

13:35 30.10.2019 (обновлено: 13:44 30.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предлагает создать в каждом российском регионе карту опасных мест для детей.
"Второе (что надо сделать в рамках зимнего периода акции "Безопасность детства") - карта опасных мест. В ряде регионов это уже создано - карта опасных мест, куда не нужно ходить детям. И, конечно, дело чести каждого региона устранять и сокращать эту карту до нуля", - сказала Кузнецова на пресс-конференции.
Ранее детский омбудсмен рассказала, что зимний период акции "Безопасность детства" запускается с 1 ноября.
Кузнецова также предложила в рамках зимнего периода акции создать "план медийной работы в СМИ". Она призвала журналистов "в доступной, понятной информации" публиковать сообщения о правилах безопасности. Детский омбудсмен также предложила по итогам акции "отметить те СМИ, которые эту тему особенно поддерживали".
"Ни в коем случае нельзя недооценивать роль слова сегодня, особенно в теме безопасности детей", - заключила она.
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Как сообщается на сайте института уполномоченных по правам ребёнка, всероссийская акция "Безопасность детства" направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Для этого при детских омбудсменах в субъектах РФ создаются рабочие группы, в которые приглашаются активисты родительского сообщества, команд "Молодёжки ОНФ", а также члены общественных советов при региональных уполномоченных по правам ребёнка. Рабочие группы проводят мониторинг безопасности мест отдыха детей и семей с детьми – дворов, парков, скверов, пляжей, детских площадок, в том числе в ТРЦ, и прилегающих территорий.
Пресс-конференция "Безопасность детей в осенне-зимний период" проходит в среду в МИА "Россия сегодня".
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Анна КузнецоваРоссияОбщество
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