Кузнецова предложила создать в регионах карты опасных для детей мест

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова предлагает создать в каждом российском регионе карту опасных мест для детей.

"Второе (что надо сделать в рамках зимнего периода акции "Безопасность детства") - карта опасных мест. В ряде регионов это уже создано - карта опасных мест, куда не нужно ходить детям. И, конечно, дело чести каждого региона устранять и сокращать эту карту до нуля", - сказала Кузнецова на пресс-конференции.

Ранее детский омбудсмен рассказала, что зимний период акции "Безопасность детства" запускается с 1 ноября.

Кузнецова также предложила в рамках зимнего периода акции создать "план медийной работы в СМИ". Она призвала журналистов "в доступной, понятной информации" публиковать сообщения о правилах безопасности. Детский омбудсмен также предложила по итогам акции "отметить те СМИ, которые эту тему особенно поддерживали".

"Ни в коем случае нельзя недооценивать роль слова сегодня, особенно в теме безопасности детей", - заключила она.

Как сообщается на сайте института уполномоченных по правам ребёнка, всероссийская акция "Безопасность детства" направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними. Для этого при детских омбудсменах в субъектах РФ создаются рабочие группы, в которые приглашаются активисты родительского сообщества, команд "Молодёжки ОНФ", а также члены общественных советов при региональных уполномоченных по правам ребёнка. Рабочие группы проводят мониторинг безопасности мест отдыха детей и семей с детьми – дворов, парков, скверов, пляжей, детских площадок, в том числе в ТРЦ, и прилегающих территорий.