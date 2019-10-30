Рада отказалась создать новую комиссию по расследованию событий в Одессе

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Парламент Украины отказался создать по инициативе оппозиции временную следственную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, где из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек, такое решение на заседании в среду поддержали лишь 79 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно постановлению, основной задачей следственной комиссии должно было стать расследование событий во время массовых беспорядков, в том числе изучение причин, которые способствовали их возникновению и развитию. Она также должна была работать над выявлением организаторов, подстрекателей, пособников и исполнителей совершенных во время массовых беспорядков противоправных деяний, а также решить, были ли действия сотрудников правоохранительных органов правомерными, соблюдали ли они законодательство.

В состав комиссии должны были войти 18 депутатов из разных фракций Верховной рады.

Главой парламентской следственной комиссии предлагалось избрать депутата от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Николая Скорика, его заместителем - депутата от фракции "Слуга народа" Алексея Леонова. Комиссия должна была работать на протяжении шести месяцев, а по итогам работы - представить в Раде отчет.