Рада отказалась создать новую комиссию по расследованию событий в Одессе

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Парламент Украины отказался создать по инициативе оппозиции временную следственную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, где из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек, такое решение на заседании в среду поддержали лишь 79 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно постановлению, основной задачей следственной комиссии должно было стать расследование событий во время массовых беспорядков, в том числе изучение причин, которые способствовали их возникновению и развитию. Она также должна была работать над выявлением организаторов, подстрекателей, пособников и исполнителей совершенных во время массовых беспорядков противоправных деяний, а также решить, были ли действия сотрудников правоохранительных органов правомерными, соблюдали ли они законодательство.
В состав комиссии должны были войти 18 депутатов из разных фракций Верховной рады.
Главой парламентской следственной комиссии предлагалось избрать депутата от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Николая Скорика, его заместителем - депутата от фракции "Слуга народа" Алексея Леонова. Комиссия должна была работать на протяжении шести месяцев, а по итогам работы - представить в Раде отчет.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.