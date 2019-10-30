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РИА Новости

Рада отказалась создать новую комиссию по расследованию событий в Одессе

13:33 30.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖители Одессы несут воздушные шары к Дому профсоюзов во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года
Жители Одессы несут воздушные шары к Дому профсоюзов во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года
© РИА Новости / Стрингер
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Жители Одессы несут воздушные шары к Дому профсоюзов во время траурных мероприятий, посвященных годовщине трагических событий 2 мая 2014 года. Архивное фото
КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Парламент Украины отказался создать по инициативе оппозиции временную следственную комиссию по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, где из-за столкновений с радикалами погибли 48 человек, такое решение на заседании в среду поддержали лишь 79 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Согласно постановлению, основной задачей следственной комиссии должно было стать расследование событий во время массовых беспорядков, в том числе изучение причин, которые способствовали их возникновению и развитию. Она также должна была работать над выявлением организаторов, подстрекателей, пособников и исполнителей совершенных во время массовых беспорядков противоправных деяний, а также решить, были ли действия сотрудников правоохранительных органов правомерными, соблюдали ли они законодательство.
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
11 сентября, 16:59РИА Новости
"Оппозиционная платформа" хочет расследовать события 2014 года в Одессе
В состав комиссии должны были войти 18 депутатов из разных фракций Верховной рады.
Главой парламентской следственной комиссии предлагалось избрать депутата от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Николая Скорика, его заместителем - депутата от фракции "Слуга народа" Алексея Леонова. Комиссия должна была работать на протяжении шести месяцев, а по итогам работы - представить в Раде отчет.
После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 человек пострадали.
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
2 мая, 18:01РИА Новости
Власти не заинтересованы расследованием трагедии в Одессе, заявил Медведчук
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Оппозиционная платформа - За жизньНиколай СкорикАлексей ЛеоновВерховная Рада УкраиныОдессаКиевВ мире
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