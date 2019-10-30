Путин поручил проверить реакцию на обращения по выборам, заявила Памфилова

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после просьбы председателя ЦИК Эллы Памфиловой поручил Генпрокуратуре тщательно проверить реакцию правоохранительных органов на обращения по поводу нарушений избирательного законодательства, сообщила Памфилова.

"Что касается той части, которая нас очень заботит: реакция правоохранительных органов в целом. И тщательное расследование всего, на что жаловались и кандидаты, да и мы это видели. И второе - уже судебные решения", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Она добавила, что по этому аспекту, который выходит за рамки компетенции ЦИК, она обратилась за помощью к президенту.

"Мы сделали очень тщательный анализ, ревизию того, какие были обращения направлены, куда, по какому поводу. И президентом дано поручение Генеральной прокуратуре, генеральному прокурору, чтобы тщательно проверить и отреагировать на эту нашу озабоченность конкретным выходом", - отметила она.