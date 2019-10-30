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РИА Новости

Путин поручил проверить реакцию на обращения по выборам, заявила Памфилова

13:29 30.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин после просьбы председателя ЦИК Эллы Памфиловой поручил Генпрокуратуре тщательно проверить реакцию правоохранительных органов на обращения по поводу нарушений избирательного законодательства, сообщила Памфилова.
"Что касается той части, которая нас очень заботит: реакция правоохранительных органов в целом. И тщательное расследование всего, на что жаловались и кандидаты, да и мы это видели. И второе - уже судебные решения", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Вчера, 12:28РИА Новости
По выборам в Петербурге сделают серьезные выводы, заявила Памфилова
Она добавила, что по этому аспекту, который выходит за рамки компетенции ЦИК, она обратилась за помощью к президенту.
"Мы сделали очень тщательный анализ, ревизию того, какие были обращения направлены, куда, по какому поводу. И президентом дано поручение Генеральной прокуратуре, генеральному прокурору, чтобы тщательно проверить и отреагировать на эту нашу озабоченность конкретным выходом", - отметила она.
Ранее Памфилова сообщила, что основной темой разговора на закрытой части состоявшейся в октябре встречи с президентом РФ Владимиром Путиным было усиление взаимодействия Центризбиркома с правоохранительными органами.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время встречи. 9 октября 2019
9 октября, 21:49РИА Новости
Памфилова сообщила о попытках "утопить" в клевете российские выборы
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Элла ПамфиловаГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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