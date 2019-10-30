В Госдуме инициируют широкое обсуждение новой системы пенсионных накоплений

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Госдуме инициируют проведение широкого общественного обсуждения на тему внедрения гарантированного пенсионного плана (ГПП) с привлечением органов госвласти, участников рынка, негосударственных пенсионных фондов, саморегулируемых организаций, профсоюзов и других заинтересованных лиц, сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия" со ссылкой на главу рабочей группы по законодательному обеспечению развития пенсионной системы Дмитрия Скриванова.

Также, по мнению членов рабочей группы, целесообразно провести парламентские слушания по ГПП.

ЦБ и Минфин представили во вторник новую систему добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план, которая после тщательной подготовки может заработать в середине 2021 года. ГПП предоставит гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства. Предполагается, что ГПП будет абсолютно добровольной системой, пенсионные накопления в ней будут гарантированы государством.

По мнению Скриванова, привлечение широкого круга новых участников в негосударственные пенсионные фонды зависит от привлекательности предлагаемого ими продукта. "Для решения этого вопроса наша рабочая группа в Госдуме приняла в этом месяце план законотворческой деятельности, включающий защиту пенсионных накоплений госгарантиями, льготы по налогообложению для работодателей и работников, участвующих в негосударственном пенсионном обеспечении, механизмы увеличения доходности от инвестирования пенсионных средств и другие инструменты для повышения интереса работающих граждан и молодежи к участию в пенсионных программах", - сообщил депутат.