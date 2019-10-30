Путин встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки в Венгрию в среду планирует провести встречу с главами христианских церквей Ближнего Востока, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Будет очень интересная встреча, организованная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, это встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока. Вы знаете, что в целом Россия очень много делает для защиты христианских церквей на Ближнем Востоке, много делала она и в Сирии, поэтому встреча будет интересная", - сказал Песков журналистам.
Он уточнил, что Путин во время визита в Венгрию также посетит штаб-квартиру международной федерации дзюдо.