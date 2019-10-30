Путин встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока

"Будет очень интересная встреча, организованная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, это встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока. Вы знаете, что в целом Россия очень много делает для защиты христианских церквей на Ближнем Востоке, много делала она и в Сирии, поэтому встреча будет интересная", - сказал Песков журналистам.