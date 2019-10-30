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РИА Новости

Путин встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока

13:26 30.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время поездки в Венгрию в среду планирует провести встречу с главами христианских церквей Ближнего Востока, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Будет очень интересная встреча, организованная премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, это встреча с главами христианских церквей Ближнего Востока. Вы знаете, что в целом Россия очень много делает для защиты христианских церквей на Ближнем Востоке, много делала она и в Сирии, поэтому встреча будет интересная", - сказал Песков журналистам.

Он уточнил, что Путин во время визита в Венгрию также посетит штаб-квартиру международной федерации дзюдо.
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