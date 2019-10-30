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РИА Новости

Верховный суд запретил использовать амнистию капиталов в уголовных делах

13:21 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд России
Верховный суд России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Верховный суд России. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Декларации, поданные по закону об амнистии капиталов, не могут использоваться как доказательства в уголовных делах, а доступ к ним силовиков должен быть закрыт, разъяснил президиум Верховного суда РФ.
Особый резонанс эта тема получила после статьи "Ведомостей" о том, что силовики использовали в уголовном деле против бизнесмена из Ленобласти Валерия Израйлита декларацию, которую он подал в рамках амнистии капиталов. Израйлита обвиняют в крупном мошенничестве, без малого три года он находится в СИЗО.
"Установлен абсолютный запрет ... на использование в качестве основания для возбуждения уголовного дела или в качестве доказательства по уголовному делу факта предоставления декларации [об амнистии капиталов]", - сказано в разъяснении.
Верховный суд признал информацию из таких деклараций налоговой тайной.
"Иные государственные или негосударственные органы и организации [кроме Федеральной налоговой службы] не вправе получать доступ к таким сведениям и документам, в том числе и на основании судебного решения", - поясняет ВС РФ.
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Только сам декларант может истребовать эти данные и приобщить их к делу, если пожелает. Все коллизии между законом "Об оперативно-розыскной деятельности" и законом об амнистии капиталов должны решаться в пользу последнего, разъяснил Верховный суд.
Амнистия капиталов проходит в России с 2015 года в несколько этапов, в минувшем июне стартовал третий. В ее рамках россияне могут задекларировать активы за рубежом, о которых они держали в неведении российские налоговые органы, и избежать любой ответственности, в том числе уголовной.
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Верховный суд РФРоссияОбщество
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