Путин посетит Калининград

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Путин в среду вечером прибудет из Венгрии в Калининград, где на следующий день у него запланированы рабочие мероприятия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Калининграде Верховный Главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и корвет "Гремящий", спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.