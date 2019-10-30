Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T15:23Z
https://ria.ru/20191030/1560391600.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152539/48/1525394818_0:102:1999:1226_1036x0_80_0_0_44479972a0713015c03d19965c35c813.jpg
РИА Новости

Путин посетит Калининград

13:19 30.10.2019 (обновлено: 15:23 30.10.2019)
1926
© Depositphotos / gl0ckКалининград
Калининград
© Depositphotos / gl0ck
Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Путин в среду вечером прибудет из Венгрии в Калининград, где на следующий день у него запланированы рабочие мероприятия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Калининграде Верховный Главнокомандующий осмотрит Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и корвет "Гремящий", спущенный на воду в 2017 году и завершающий в настоящее время заводские ходовые испытания", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
"В Светлогорске Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета "О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения". Там же состоится встреча президента с представителями общественности", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 15:15РИА Новости
Путин проведет заседание президиума Госсовета о задачах в здравоохранении
1420001
Обсудить 0
Владимир ПутинВенгрияКалининградВ мире
Рекомендуем
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал гарантии по закону об амнистии капиталов
Президент РФ Владимир Путин
Путин планирует принять участие в саммите БРИКС в Бразилии
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Репродукция портрета Александра Сергеевича Пушкина, написанного художником Орестом Кипренским
Потомок Пушкина прокомментировал продажу квартиры поэта в Петербурге
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила строительство "Северного потока — 2"
Здание ейского детского дома, воспитанников которого казнили эсэсовцы 9 октября 1942 года
СК начал расследовать убийство 214 детей в Ейске нацистами
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В московской школе, куда ученик пришел с пистолетом, началась проверка
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Эрдоган рассказал о турецко-российском патрулировании в Сирии
Владимир Зеленский
Зеленский объяснил, зачем нужна встреча в "нормандском формате"
Президент РФ Владимир Путин
Путин встретится с главами христианских церквей Ближнего Востока
Чемодан
Россияне рассказали, в какой город хотели бы переехать
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине
Министр обороны Турции генерал Хулуси Акар
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 40 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
06:46В Пакистане не менее 10 человек погибли, 30 пострадали при пожаре в поезде
06:27В Мексике шесть человек погибли во время бунта в тюрьме
06:07В WWF назвали самых популярных экзотов, которых россияне покупают в Сети
05:45В Томске пять пострадавших в ДТП с пожарным "Уралом" остаются в больницах
05:36Болтон не станет добровольно давать показания в рамках процедуры импичмента
Лента новостейМолния