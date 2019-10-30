Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили из-за мероприятий в России

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили из-за планируемых мероприятий в России, это не связано с местными беспорядками, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, это не связано с местными беспорядками, действительно такая возможность рассматривалась. Вместе с тем, вы знаете, что мы никогда это не анонсировали. В данный момент, к сожалению, в программе Путина не предусмотрена такая поездка в связи с внутренними мероприятиями и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами", - сказал Песков.
19 декабря 2018, 15:09РИА НовостиРоссия и Чили обсудили сотрудничество в рамках АТЭС
Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.
Начиная с воскресенья власти Чили отменили режим чрезвычайного положения в стране, введенный из-за протестов. Поводом для начала массовых протестов в Чили, которые зачастую перерастали в погромы и беспорядки, стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, низких зарплат и роста тарифов.