Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили из-за мероприятий в России

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили из-за планируемых мероприятий в России, это не связано с местными беспорядками, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, это не связано с местными беспорядками, действительно такая возможность рассматривалась. Вместе с тем, вы знаете, что мы никогда это не анонсировали. В данный момент, к сожалению, в программе Путина не предусмотрена такая поездка в связи с внутренними мероприятиями и необходимостью заниматься внутрироссийскими проблемами", - сказал Песков.

Саммит АТЭС пройдет в Чили в ноябре.