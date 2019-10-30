Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.

"Принят Госдумой в первом чтении бюджет Пенсионного фонда. Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы", — сказал он на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов.

Трехлетний бюджет фонда Дума приняла 23 октября.

Согласно документу, в 2020 он будет дефицитным на 118,4 миллиарда рублей, в 2021 — на 28,5 миллиарда, в 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 миллиарда рублей.