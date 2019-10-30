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РИА Новости

Пенсия должна вырасти на 18 процентов за три года, заявил глава ПФР

13:15 30.10.2019 (обновлено: 15:06 30.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Выдача пенсии. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что за ближайшие три года пенсии вырастут на 18 процентов.
"Принят Госдумой в первом чтении бюджет Пенсионного фонда. Там заложена позиция на три года о том, что пенсия растет выше инфляции все годы", — сказал он на заседании генсовета Федерации независимых профсоюзов.
Трехлетний бюджет фонда Дума приняла 23 октября.
Согласно документу, в 2020 он будет дефицитным на 118,4 миллиарда рублей, в 2021 — на 28,5 миллиарда, в 2022 году ожидается профицит в объеме 18,5 миллиарда рублей.
Из федерального бюджета ПФР в виде трансфертов получит, как ожидается, в 2020 году 3,239 триллиона рублей, в 2021 году — 3,216 триллиона рублей, в 2022 году — 3,191 триллиона рублей.
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Антон ДроздовПенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Что такое 18%, когда официальная пенсия по инвалидности 3 группы составляет 4000 рублей. Например в этом году мне пенсию увеличили на 98 рублей. Что такое 18%, когда ввели плату за мусор (на даче, на которой никто не живёт) 400 рублей. Что такое 18%, когда ежегодно поднимают плату за ЖКХ. И это я ещё не говорю о росте цен на продукты питания и товары.
30 октября, 13:21
Ruslan Osnovin
3300104
ООО, это прорыв!(((
30 октября, 13:23
sserj1679
1090001
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