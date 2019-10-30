В Таиланде для туристов откроют пещеру, из которой в 2018 году спасли детей

Тайская спасательная команда в пещерном комплексе, где 12 мальчиков и их тренер по футболу пропали без вести, в провинции Мае Саи на севере Таиланда. 2 июля 2018 . Архивное фото

Тайская спасательная команда в пещерном комплексе, где 12 мальчиков и их тренер по футболу пропали без вести, в провинции Мае Саи на севере Таиланда. 2 июля 2018

© AP Photo / Tham Luang Rescue Operation Center Тайская спасательная команда в пещерном комплексе, где 12 мальчиков и их тренер по футболу пропали без вести, в провинции Мае Саи на севере Таиланда. 2 июля 2018

БАНГКОК, 30 окт – РИА Новости. Пещера Тхам Луанг на севере Таиланда, из которой в прошлом году в результате уникальной спасательной операции с участием пещерных дайверов спасли юных футболистов команды "Лесные вепри", 1 ноября официально откроется для посещения туристами, сообщает в среду таиландское новостное агентство Пещера Тхам Луанг на севере Таиланда, из которой в прошлом году в результате уникальной спасательной операции с участием пещерных дайверов спасли юных футболистов команды "Лесные вепри", 1 ноября официально откроется для посещения туристами, сообщает в среду таиландское новостное агентство TNA

Департамент национальных парков Таиланда официально откроет пещеру для туристов утром 1 ноября, говорится в сообщении.

Посещение пещеры будет разрешено в течение сухого сезона (с ноября по май) с 9.00 по 16.30, сообщает агентство.

Туристы смогут побывать в самой пещере, из которой в течение года было извлечено все спасательное оборудование, использовавшееся в уникальной международной спасательной операции, а также посетить музей этой операции и отдать дань памяти погибшему во время спасения детей таиландскому боевому пловцу Саману Кунану у памятника герою, который установлен у входа в пещеру, говорится в сообщении.

В настоящее время национальный парк в провинции Чианграй, в котором расположена пещера, ежедневно посещают более 1000 человек. С открытием пещеры местные туристические власти ожидают значительного увеличения этого количества, сообщает агентство.