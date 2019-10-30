В Таиланде для туристов откроют пещеру, из которой в 2018 году спасли детей

БАНГКОК, 30 окт – РИА Новости. Пещера Тхам Луанг на севере Таиланда, из которой в прошлом году в результате уникальной спасательной операции с участием пещерных дайверов спасли юных футболистов команды "Лесные вепри", 1 ноября официально откроется для посещения туристами, сообщает в среду таиландское новостное агентство TNA.
Департамент национальных парков Таиланда официально откроет пещеру для туристов утром 1 ноября, говорится в сообщении.
Посещение пещеры будет разрешено в течение сухого сезона (с ноября по май) с 9.00 по 16.30, сообщает агентство.
Туристы смогут побывать в самой пещере, из которой в течение года было извлечено все спасательное оборудование, использовавшееся в уникальной международной спасательной операции, а также посетить музей этой операции и отдать дань памяти погибшему во время спасения детей таиландскому боевому пловцу Саману Кунану у памятника герою, который установлен у входа в пещеру, говорится в сообщении.
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В настоящее время национальный парк в провинции Чианграй, в котором расположена пещера, ежедневно посещают более 1000 человек. С открытием пещеры местные туристические власти ожидают значительного увеличения этого количества, сообщает агентство.
Операция по спасению 12 школьников, игроков юниорской футбольной команды спортивной школы "Лесные вепри" и их тренера, оказавшихся отрезанными от поверхности затоплением большой части десятикилометровой пещеры в результате ливневых дождей, в июне - июле 2018 года приковала к себе внимание всего мира. Операция продолжалась 18 дней, в ней участвовали несколько тысяч спасателей и добровольцев, в том числе более ста профессиональных дайверов из разных стран и большая группа бойцов спецназа военно-морских сил Таиланда, "морских котиков".