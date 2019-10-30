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РИА Новости

Ректор ВШЭ прокомментировал слова преподавателя об "убогом" русском языке

13:11 30.10.2019 (обновлено: 16:09 30.10.2019)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкРектор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал заявление преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова, который назвал русский язык "убогим" и "клоачным".

"Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей", — написал ректор в фейсбуке.

Кузьминов подчеркнул, что преподаватель университета — публичная фигура и должен понимать, что его поведение в Сети отражается на репутации коллег. По его словам, люди ждут аргументированную позицию, а не высказывания, допускающие неоднозначные толкования.
Ректор также отметил, что позиция Гусейнова "вызывает возражения по существу". По его мнению, отсутствие иностранной прессы в московских киосках объясняется скорее популярностью интернет-ресурсов по сравнению с бумажными газетами.
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Накануне преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов написал на своей странице в фейсбуке, что, в отличие от зарубежных стран, в газетных киосках в Москве почти не найти зарубежных изданий. Он добавил, что при этом сегодня "вся страна" пишет и говорит на "убогом клоачном" русском языке. Пост Гусейнова возмутил многих интернет-пользователей.
Позже доктор филологических наук заявил, что говорил не о языке в целом, а о том, как над ним "издеваются" носители.
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Ярослав КузьминовВысшая школа экономикиОбщество
Популярные комментарии
На самом деле вопрос-то политический. Сей чел не сам по себе, ему доверено других учить. Закладывать будущее, некоторым образом. Ну и чему он их научит? Вот в чём вопрос...
30 октября, 13:24
CCicicipi
13300006
И что все на этом? А уволить за такие высказывания? Чему он студентов то учить будет с такой позицией?
30 октября, 13:32
Виктор Чирков
11000106
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