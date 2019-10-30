Ректор ВШЭ прокомментировал слова преподавателя об "убогом" русском языке

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал заявление преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова, который назвал русский язык "убогим" и "клоачным".
"Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей", — написал ректор в фейсбуке.
Кузьминов подчеркнул, что преподаватель университета — публичная фигура и должен понимать, что его поведение в Сети отражается на репутации коллег. По его словам, люди ждут аргументированную позицию, а не высказывания, допускающие неоднозначные толкования.
Ректор также отметил, что позиция Гусейнова "вызывает возражения по существу". По его мнению, отсутствие иностранной прессы в московских киосках объясняется скорее популярностью интернет-ресурсов по сравнению с бумажными газетами.
Накануне преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов написал на своей странице в фейсбуке, что, в отличие от зарубежных стран, в газетных киосках в Москве почти не найти зарубежных изданий. Он добавил, что при этом сегодня "вся страна" пишет и говорит на "убогом клоачном" русском языке. Пост Гусейнова возмутил многих интернет-пользователей.
Позже доктор филологических наук заявил, что говорил не о языке в целом, а о том, как над ним "издеваются" носители.
24 сентября, 13:09Видеоблоги - Радио Sputnik"Мыш, заец, огурци, жури". Реформы русского языкаКак проект орфографической реформы 1964 года мог отразиться на современном русском языке, рассказала в эфире радио Sputnik кандидат филологических наук, ведущая передачи "Русский устный" на радио Sputnik Юлия Сафонова.