Ректор ВШЭ прокомментировал слова преподавателя об "убогом" русском языке

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал заявление преподавателя факультета гуманитарных наук, филолога Гасана Гусейнова, который назвал русский язык "убогим" и "клоачным".

"Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей", — написал ректор в фейсбуке.

Кузьминов подчеркнул, что преподаватель университета — публичная фигура и должен понимать, что его поведение в Сети отражается на репутации коллег. По его словам, люди ждут аргументированную позицию, а не высказывания, допускающие неоднозначные толкования.

Ректор также отметил, что позиция Гусейнова "вызывает возражения по существу". По его мнению, отсутствие иностранной прессы в московских киосках объясняется скорее популярностью интернет-ресурсов по сравнению с бумажными газетами.

Накануне преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов написал на своей странице в фейсбуке, что, в отличие от зарубежных стран, в газетных киосках в Москве почти не найти зарубежных изданий. Он добавил, что при этом сегодня "вся страна" пишет и говорит на "убогом клоачном" русском языке. Пост Гусейнова возмутил многих интернет-пользователей.