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РИА Новости

На форуме в ДНР подписали соглашения более чем на 135 миллиардов рублей

13:11 30.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВъезд в город Донецк
Въезд в город Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Предприятия и ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики подписали в ходе международного инвестиционного форума 34 соглашения с представителями иностранного бизнеса, их общая сумма составила более 135 миллиардов рублей, сообщила в среду журналистам модератор форума Лариса Костровец.
Международный экономический форум проходил в Донецке во вторник-среду. Всего в мероприятии приняли участие около 250 зарубежных делегатов.
"Очень значимым результатом нашего форума и работы секций стало подписание 34 соглашений на общую сумму 135,6 миллиарда рублей. В основном это машиностроение, металлургия и агропромышленный комплекс… Это долгосрочное сотрудничество", - сказала Костровец.
Глава ДНР Денис Пушилин
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Донецкая Народная РеспубликаЭкономика
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