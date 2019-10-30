На форуме в ДНР подписали соглашения более чем на 135 миллиардов рублей

ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Предприятия и ведомства самопровозглашенной Донецкой народной республики подписали в ходе международного инвестиционного форума 34 соглашения с представителями иностранного бизнеса, их общая сумма составила более 135 миллиардов рублей, сообщила в среду журналистам модератор форума Лариса Костровец.

Международный экономический форум проходил в Донецке во вторник-среду. Всего в мероприятии приняли участие около 250 зарубежных делегатов.