Правозащитники приняли участие в акции "Колокол памяти"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, новый глава президентского совета по правам человека Валерий Фадеев и его предшественник на этом посту Михаил Федотов приняли участие в акции "Колокол памяти" в День памяти жертв политических репрессий, передает корреспондент РИА Новости.

День памяти жертв политических репрессий отмечается 30 октября. В Москве акция проходит у мемориала жертвам политических репрессий "Стена скорби", все желающие смогут возложить цветы, зажечь свечи и почтить память жертв репрессий, ударив в "Колокол памяти", висящий на цепи привезенного с Соловецких островов рельса.

"Мы находимся у символа скорби, памяти и покаяния. Покаяния перед теми поколениями, которые пережили попирание закона и прав человека, когда на фоне успехов страны страдает человек неповинно - все теряет остальной смысл... Самые разные слои населения: крестьяне и интеллигенты, рабочие и духовенство. И сегодня, благодаря "Колоколу памяти" мы низко кланяемся и даем слово, что это не повторится. И я как уполномоченный по правам человека должна каждый день вникать в судьбу человека, чтобы убедиться, что это не ошибка, а если это ошибка сделать все для того, чтобы исправить", - сказала Москалькова на открытии акции.

Омбудсмен также добавила, что сегодня в ее аппарат приходят обращения потомков жертв политических репрессий и вместе с другими органами омбудсмен предпринимает различные усилия, чтобы пережитое их предками не было забыто обществом.

"Это, московское, важное место, созданное два года назад, теперь важно для всей страны: сюда сегодня приедут делегации минимум из 60 регионов... Здесь не надо страданий по этому поводу. Нужно, чтобы дети, подростки знали самые трагические страницы жизни нашей страны",- сказал Фадеев.

Акция у "Стены скорби" в среду будет проходить до 22:00. Вечером для ее участников будет исполнен концерт бил - плоских бронзовых и латунных пластин, различных по составу, размеру и весу, звуки которых напоминают колокольный звон.