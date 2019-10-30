Медведев призвал ведомства сконцентрироваться на росте инвестиций в России

ГОРКИ, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал руководителей федеральных органов исполнительной власти сконцентрироваться на теме ускорения роста инвестиций в РФ и попросил Минэкономразвития контролировать планы регионов.

"Надо всем сконцентрироваться, я просил бы действительно максимально внимательно руководителей федеральных органов исполнительной власти заняться реализацией этого поручения (по ускорению роста инвестиций - ред.)", - сказал Медведев на заседании правительства в среду.

"Здесь также говорится о поручении высшим должностным лицам субъектов обеспечить утверждение и разработку соответственно планов инвестразвития субъектов. Это тоже очень важно, потому что наши планы они, конечно, не должны висеть в воздухе, потому что вся работа происходит в субъектах Российской Федерации, поэтому такие планы необходимы. Просил бы тоже (главу Минэкономразвития Орешкина - ред.) Максима Станиславовича это контролировать", - добавил премьер-министр.

В свою очередь Орешкин напомнил, что в 2019 году инвестиции в основной капитал по плану должны были выйти на уровень в 21,2% ВВП, но сейчас ожидается более высокий результат. "По нашим оценкам, будет достигнут уровень в 21,6% - это будет максимальным уровнем с 2007 года. В дальнейшем у нас цели амбициозные, нам нужно выходить на уровень в 25% ВВП, поэтому здесь работы предстоит еще очень много", - сказал он.

"Если говорить про этот год - несмотря на проблему с уровнем совокупного спроса в экономике, мы получим позитивную динамику, порядка 2% реальный рост инвестиций. Этому, конечно же, способствуют те меры, которые реализует правительство", - добавил Орешкин.