В РПЦ надеются, что православные церкви не последуют примеру Элладской

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В Русской православной церкви надеются, что ни одна другая поместная православная церковь не последует примеру Элладской церкви, которая "следует в фарватере Константинопольского патриарха", заявил в среду журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион после пленума Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК).

Во вторник на сайте так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) было опубликовано письмо, из которого следует, что глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним поздравил главу ПЦУ Епифания (Думенко) с признанием ПЦУ.

"Мы сожалеем о том, что Элладская церковь приняла такое решение, но понимаем, что она не самостоятельная, половина ее иерархов – являются иерархами Константинопольского патриархата. Своей внешней политики у нее нет, поэтому она всегда следует в фарватере Константинопольского патриарха. Мы надеемся, что ни одна другая поместная православная церковь не последует этому печальному примеру", - сказал митрополит Иларион, комментируя информацию о письме из Элладской церкви к главе ПЦУ.

Семнадцатого октября Синод Русской православной церкви уполномочил патриарха Кирилла не поминать предстоятеля ЭПЦ архиепископа Иеронима на богослужениях, если тот признает ПЦУ и ее главу Епифания (Думенко) и станет молиться за него на службах. Как сказано в заявлении Синода, РПЦ сохранит с Элладской православной церковью молитвенную, каноническую и евхаристическую связь "через всех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами".

Элладская православная церковь (ЭПЦ) 12 октября 2019 года признала право патриарха Константинопольского предоставлять автокефалию в православном мире по своему усмотрению. В докладе главы ЭПЦ архиепископа Иеронима содержится рекомендация признать "новую церковь" Украины. В частности, в нем отмечается, что "Церковь Украины всегда оставалась в канонической церковной юрисдикции Вселенского Патриархата", несмотря на 300 лет ее официального всеми признания в составе РПЦ, и что признание церкви из раскольников есть обстоятельство, "особенно полезное для православной церкви и ценное для укрепления отношений между церквями Великой России и Украины".

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана ПЦУ, образованная путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.