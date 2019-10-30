В РПЦ рассказали, что Путин в Венгрии обсудит восстановление храмов в Сирии

Президент РФ Владимир Путин во время совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В РПЦ рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Венгрию обсудит с главами основных христианских конфессий Сирии помощь беженцам, восстановление сирийских храмов и социальной инфраструктуры, заявил в среду журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Глава российского государства 30 октября посещает Венгрию с рабочим визитом по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана. Ранее в венгерских СМИ появилась информация о том, что одной из главных в ходе визита станет тема притеснения христиан на Ближнем Востоке.

"Президент Путин, находясь в Венгрии, вместе с венгерским премьер-министром по инициативе венгерского руководства встретится с главами основных христианских конфессий Сирии, среди которых патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн, патриарх Сиро-Яковитской церкви Игнатий", - сказал митрополит Иларион после пленума Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК).

По словам представителя Русской церкви, они планируют обсудить "участие Венгрии и России в различных гуманитарных проектах, направленных на помощь беженцам и на восстановление храмов и социальной инфраструктуры Сирии".