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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ рассказали, что Путин в Венгрии обсудит восстановление храмов в Сирии

12:59 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин во время совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. В РПЦ рассчитывают, что президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Венгрию обсудит с главами основных христианских конфессий Сирии помощь беженцам, восстановление сирийских храмов и социальной инфраструктуры, заявил в среду журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Глава российского государства 30 октября посещает Венгрию с рабочим визитом по приглашению премьер-министра страны Виктора Орбана. Ранее в венгерских СМИ появилась информация о том, что одной из главных в ходе визита станет тема притеснения христиан на Ближнем Востоке.
"Президент Путин, находясь в Венгрии, вместе с венгерским премьер-министром по инициативе венгерского руководства встретится с главами основных христианских конфессий Сирии, среди которых патриарх Антиохийский и всего Востока Иоанн, патриарх Сиро-Яковитской церкви Игнатий", - сказал митрополит Иларион после пленума Христианского межконфессионального консультативного комитета (ХМКК).
По словам представителя Русской церкви, они планируют обсудить "участие Венгрии и России в различных гуманитарных проектах, направленных на помощь беженцам и на восстановление храмов и социальной инфраструктуры Сирии".
В среду в Москве проходит заседание VI Пленума ХМКК с участием представителей христианских церквей из стран Балтии и СНГ. На заседании комитета выступают председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Русская православная церковь), митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци (Римско-Католическая церковь) и Архиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви в России Дитрих Брауэр.
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Религия и мировоззрениеПавел ПецциНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСНГВиктор ОрбанВладимир ПутинМоскваСириярелигияВ мире
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