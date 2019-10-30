Президент Бразилии хотел бы, чтобы страна вошла в ОПЕК

ЭР-РИЯД, 30 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что хотел бы видеть свою страну в составе ОПЕК, потенциал для этого есть.

"В следующие несколько лет Бразилия войдет в число пяти-шести крупнейших по величине производителей нефти в мире. Это очень хорошо, потому что это поможет стабилизировать цены на нефть... Некоторые люди даже говорят о возможности для Бразилии войти в ОПЕК. Но это уже совсем другой вопрос", - сказал Болсонару, выступая на форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде.

"Уверена, нашему министру это бы понравилось", - заметила модератор сессии, на которой выступал президент, делая отсылку к министру энергетики Саудовской Аравии.