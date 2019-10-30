Президент Бразилии хотел бы, чтобы страна вошла в ОПЕК

ЭР-РИЯД, 30 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что хотел бы видеть свою страну в составе ОПЕК, потенциал для этого есть.
"В следующие несколько лет Бразилия войдет в число пяти-шести крупнейших по величине производителей нефти в мире. Это очень хорошо, потому что это поможет стабилизировать цены на нефть... Некоторые люди даже говорят о возможности для Бразилии войти в ОПЕК. Но это уже совсем другой вопрос", - сказал Болсонару, выступая на форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде.
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"Уверена, нашему министру это бы понравилось", - заметила модератор сессии, на которой выступал президент, делая отсылку к министру энергетики Саудовской Аравии.
"Мы, конечно, можем поговорить об этом. Но мне нужно будет услышать мнение моего министра экономики, а также министра энергетики... Я, конечно, всегда говорю со своими министрами, прежде чем сделать какое-либо заявление. Потому что, очевидно, что это единственный способ построить доверие - через диалог. Но лично я бы очень хотел, чтобы Бразилия стала членом ОПЕК. И я думаю, что потенциал у нас есть, у нас большие запасы нефти, больше, чем у многих стран ОПЕК", - ответил Болсонару.
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