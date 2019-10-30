На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен Великой Отечественной

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота во время учебного поиска мин обнаружил подлодку времен Великой Отечественной войны на дне Балтийского моря, сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

"Моряки Балтийского флота в ходе учебного поиска мин в Балтийском море обнаружили предположительно затонувшую подводную лодку времен Великой Отечественной войны. Экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота в ходе плановой отработки учебных задач по поиску и обнаружению учебных мин зафиксировал наличие крупного подводного объекта. По итогам проведенной работы военными моряками в территориальных водах Российской Федерации был обнаружен подводный объект, лежащий на грунте на глубине 60 метров недалеко от Балтийской косы в Калининградской области", - сказал Мартов.

Он отметил, что обследование проводилось при помощи новейшего оборудования, установленного на тральщике – подкильной гидроакустической станции "Александрит" и штатного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.

"После проведения предварительного осмотра объекта при помощи специальной аппаратуры, специалисты Балтийского флота пришли к выводу, что предположительно объект с большой долей вероятности является затонувшей подводной лодкой времен Великой Отечественной войны. Идентификацию объекта значительно затрудняет плохая видимость в районе обнаружения и наличия на надстройках подлодки старых рыболовецких сетей", - сказал Мартов.

Он добавил, что в настоящее время спланированы мероприятия по дальнейшему детальному осмотру и идентификации подводной находки. Начало работ будет напрямую зависеть от гидрометеорологических условий в районе поиска. Задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов для экипажа корабля являются плановыми и выполняются периодически в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.