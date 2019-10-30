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РИА Новости

На дне Балтийского моря обнаружили подлодку времен Великой Отечественной

12:57 30.10.2019
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© Фото : Средне-Невский заводКорабль противоминной обороны "Александр Обухов"
Корабль противоминной обороны Александр Обухов
© Фото : Средне-Невский завод
Корабль противоминной обороны "Александр Обухов". Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота во время учебного поиска мин обнаружил подлодку времен Великой Отечественной войны на дне Балтийского моря, сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"Моряки Балтийского флота в ходе учебного поиска мин в Балтийском море обнаружили предположительно затонувшую подводную лодку времен Великой Отечественной войны. Экипаж морского тральщика "Александр Обухов" Балтийского флота в ходе плановой отработки учебных задач по поиску и обнаружению учебных мин зафиксировал наличие крупного подводного объекта. По итогам проведенной работы военными моряками в территориальных водах Российской Федерации был обнаружен подводный объект, лежащий на грунте на глубине 60 метров недалеко от Балтийской косы в Калининградской области", - сказал Мартов.
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Он отметил, что обследование проводилось при помощи новейшего оборудования, установленного на тральщике – подкильной гидроакустической станции "Александрит" и штатного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата.
"После проведения предварительного осмотра объекта при помощи специальной аппаратуры, специалисты Балтийского флота пришли к выводу, что предположительно объект с большой долей вероятности является затонувшей подводной лодкой времен Великой Отечественной войны. Идентификацию объекта значительно затрудняет плохая видимость в районе обнаружения и наличия на надстройках подлодки старых рыболовецких сетей", - сказал Мартов.
Он добавил, что в настоящее время спланированы мероприятия по дальнейшему детальному осмотру и идентификации подводной находки. Начало работ будет напрямую зависеть от гидрометеорологических условий в районе поиска. Задачи по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов для экипажа корабля являются плановыми и выполняются периодически в районах интенсивных морских сражений Второй мировой войны в Балтийском море.
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"Александр Обухов" - уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Эта технология в российском военном кораблестроении применена впервые. По сравнению со сталью, применение стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить её прочностные характеристики и увеличить срок службы. "Александр Обухов" - первый корабль противоминной обороны нового поколения.
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Роман МартовБалтийское мореРоссияОбщество
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