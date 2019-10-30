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РИА Новости

Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых

12:54 30.10.2019 (обновлено: 14:37 30.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев во время встречи с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом. 17 ноября 2017
Дмитрий Медведев во время встречи с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом. 17 ноября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ГОРКИ, 30 окт — РИА Новости. Налоговый режим для самозанятых, который сейчас действует в четырех регионах, в ближайшее время планируется распространить и на другие регионы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Об этом шла речь на заседании правительства, где рассматривался законопроект, предоставляющий самозанятым гражданам возможность участвовать в закупках наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства. Медведев отметил, что главная цель предлагаемых поправок — стимулировать самозанятых к легализации доходов.
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Он напомнил, что специальный налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области.

"В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.

Сейчас самозанятые имеют право участвовать в закупках на общих основаниях, а у малого и среднего бизнеса есть ряд льгот: квота на закупки, сокращенный срок оплаты за поставленные товары и оказанные услуги, участие в программах партнерства и развития. Предлагаемый законопроект предусматривает распространение этих преференций и на самозанятых.
Схема по взиманию налога на профессиональный доход самозанятых граждан действует в качестве эксперимента с 1 января. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, отчисляют четыре процента с доходов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями.
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НалогиДмитрий МедведевРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Обилие законов нивелируется необязательностью их исполнения. Ну и что как там в москве всех на счётчик поставили? Да там миллионы на фрилансе, целый сайты есть.
30 октября, 13:03
Имя Фамилия
1510103
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