Медведев заявил о планах расширить налоговый режим для самозанятых

ГОРКИ, 30 окт — РИА Новости. Налоговый режим для самозанятых, который сейчас действует в четырех регионах, в ближайшее время планируется распространить и на другие регионы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Об этом шла речь на заседании правительства, где рассматривался законопроект, предоставляющий самозанятым гражданам возможность участвовать в закупках наравне с субъектами малого и среднего предпринимательства. Медведев отметил, что главная цель предлагаемых поправок — стимулировать самозанятых к легализации доходов.

Он напомнил, что специальный налоговый режим для самозанятых действует в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области.

"В ближайшее время предлагается распространить этот опыт на другие регионы, поскольку это самый простой в декларировании налог на доходы, который не должен меняться", — сказал премьер.

Сейчас самозанятые имеют право участвовать в закупках на общих основаниях, а у малого и среднего бизнеса есть ряд льгот: квота на закупки, сокращенный срок оплаты за поставленные товары и оказанные услуги, участие в программах партнерства и развития. Предлагаемый законопроект предусматривает распространение этих преференций и на самозанятых.