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РИА Новости

МИД Израиля подтвердил данные о закрытии своих дипмиссий по всему миру

12:50 30.10.2019 (обновлено: 12:57 30.10.2019)
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CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. МИД Израиля подтвердил данные о закрытии своих дипмиссий по всему миру из-за разногласий с министерством финансов и выразил надежду на скорейшее разрешение кризиса.
Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. Посольство страны в Москве также объявило о забастовке.
"Из-за нарушений министерством финансов давних соглашений с сотрудниками МИД, мы вынуждены закрыть израильские миссии по всему миру начиная с 30 октября", - говорится в сообщении МИД.
Министерство поясняет, что консульские услуги предоставляться не будут, вход в дипмиссии не будет разрешен. "Мы надеемся, что этот кризис будет быстро разрешен", - сказано в сообщении.
Здание посольства Израиля в Москве
Вчера, 12:47Радио Sputnik
"Трудовой конфликт". Посольство Израиля в России объявило о своем закрытии
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МИД Израиля‎ИзраильВ мире
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