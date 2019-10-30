ТЕЛЬ-АВИВ, 30 окт - РИА Новости. МИД Израиля подтвердил данные о закрытии своих дипмиссий по всему миру из-за разногласий с министерством финансов и выразил надежду на скорейшее разрешение кризиса.

Ранее работники МИД и министерства обороны Израиля начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Причиной конфликта стало решение министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. Посольство страны в Москве также объявило о забастовке.

"Из-за нарушений министерством финансов давних соглашений с сотрудниками МИД, мы вынуждены закрыть израильские миссии по всему миру начиная с 30 октября", - говорится в сообщении МИД.