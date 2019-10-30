Зеленский объяснил, зачем нужна встреча в "нормандском формате"

КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" нужна для решения проблем не по телефону, а смотря друг другу в глаза.

"Встреча в "нормандском формате" должна состояться, потому что мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза", - сказал он, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.

Во вторник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что предварительно определена дата встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств, однако она окончательно не согласована всеми сторонами. Он рассчитывает, что встреча состоится до конца ноября.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений.