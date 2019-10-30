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РИА Новости

Зеленский объяснил, зачем нужна встреча в "нормандском формате"

12:47 30.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча в "нормандском формате" нужна для решения проблем не по телефону, а смотря друг другу в глаза.
"Встреча в "нормандском формате" должна состояться, потому что мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза", - сказал он, выступая в среду на Форуме единства в Мариуполе.
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Вчера, 11:35РИА Новости
В МИД оценили перспективы созыва саммита в "нормандском формате"
Во вторник министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что предварительно определена дата встречи в "нормандском формате" на уровне глав государств, однако она окончательно не согласована всеми сторонами. Он рассчитывает, что встреча состоится до конца ноября.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
29 октября, 13:02РИА Новости
МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным в "нормандском формате"
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