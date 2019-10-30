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РИА Новости

Суд продлил арест мэру Туапсе, обвиняемому в превышении полномочий

12:43 30.10.2019
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© Фото : сайт Администрации ТуапсеВладимир Зверев
Владимир Зверев
© Фото : сайт Администрации Туапсе
Владимир Зверев . Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Суд продлил арест мэру Туапсе Владимиру Звереву, обвиняемому в превышении должностных полномочий, до 30 декабря, сообщили РИА Новости в Краснодарском краевом суде.
"Туапсинский городской суд 29 октября отказал в удовлетворении ходатайства адвоката об изменении меры пресечения мэру Туапсе Звереву и продлил обвиняемому срок содержания под стражей до 30 декабря включительно", - рассказали РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
В августе СК России сообщил, что против Зверева, в результате действий которого бюджет Туапсе недосчитался свыше 23 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 292 (служебный подлог) УК РФ.
По версии следствия, в мае 2019 года бизнесмен попросил мэра Туапсе предоставить в аренду участок сроком на 49 лет. Отмечалось, что чиновник знал, что оснований для выделения участка без торгов нет, но издал постановление о его выделении. В постановление также были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, которые стали основанием для выделения участка, говорилось в релизе. По данным правоохранителей, чиновник 13 июня заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В начале августа Зверев был арестован.
Мэр Туапсе задержан по подозрению в превышении полномочий. Съемка СК РФ
9 августа, 16:04РИА Новости
Опубликовано видео задержания мэра Туапсе
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Следственный комитет РФКраснодарский краевой судТуапсеРоссияПроисшествия
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