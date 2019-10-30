ВС выпустил из колонии москвича, заявлявшего, что ему подкинули наркотики

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ освободил из колонии осужденного за хранение наркотиков, который утверждал, что "вещества" ему подкинули при досмотре, сообщила РИА Новости в среду адвокат бюро "Ахметгалиев, Хрунова и партнеры" Ирина Хрунова.

По ее словам, это решение принято после постановления Европейского суда по правам человека, который отметил, что российский суд не проверил версию о "подбросе" наркотиков.

"ЕСПЧ отметил, что суд не установил, где находился подсудимый с момента задержания до досмотра, кто и как осуществлял конвоирование и охрану, какие были применены спецсредства, не проверена его версия об обстоятельствах задержания", - отметила адвокат.

Хрунова заявила, что между задержанием ее подзащитного и его досмотром и изъятием свертков прошло более 1 часа 10 минут, а он сам все это время был в наручниках.

В итоге задержанный – его зовут Александр Борисов – в 2016 году получил по приговору Тимирязевского суда Москвы четыре года колонии за "незаконное хранение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта".