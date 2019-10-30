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РИА Новости

ВС выпустил из колонии москвича, заявлявшего, что ему подкинули наркотики

12:42 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВерховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Верховный суд оставил в силе приговор капитану Захаркину. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Президиум Верховного суда РФ освободил из колонии осужденного за хранение наркотиков, который утверждал, что "вещества" ему подкинули при досмотре, сообщила РИА Новости в среду адвокат бюро "Ахметгалиев, Хрунова и партнеры" Ирина Хрунова.
По ее словам, это решение принято после постановления Европейского суда по правам человека, который отметил, что российский суд не проверил версию о "подбросе" наркотиков.
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"ЕСПЧ отметил, что суд не установил, где находился подсудимый с момента задержания до досмотра, кто и как осуществлял конвоирование и охрану, какие были применены спецсредства, не проверена его версия об обстоятельствах задержания", - отметила адвокат.
Хрунова заявила, что между задержанием ее подзащитного и его досмотром и изъятием свертков прошло более 1 часа 10 минут, а он сам все это время был в наручниках.
В итоге задержанный – его зовут Александр Борисов – в 2016 году получил по приговору Тимирязевского суда Москвы четыре года колонии за "незаконное хранение психотропных веществ в крупном размере без цели сбыта".
Приговор вступил в силу, но теперь Верховный суд отменил его, освободил осужденного под подписку о невыезде, а материалы отправил в тот же суд на новое рассмотрение.
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Ирина ХруноваЕвропейский суд по правам человекаВерховный суд РФМоскваРоссияПроисшествия
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